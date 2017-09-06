Политика |

Руководство НАТО сообщило о том, что истребители ВВС Бельгии F-16 поднимались в воздух на перехват российских самолетов Су-27 над акваторией Балтийского моря. Инцидент произошел накануне, 5 сентября. Об этом говорится в официальном сообщении Североатлантического альянса.

Бельгийские самолеты взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии после того, как радар НАТО засек два самолета российских ВВС, покинувших воздушное пространство Калининграда и выдвинувшихся в северном направлении в международное воздушное пространство.

Как сообщили в НАТО, российские самолеты не выходили на контакт с военными альянса.

"В соответствии со стандартными процедурами бельгийские F-16 были подняты для идентификации самолетов как Су-27 ВВС России", - пояснили в НАТО.

Российские Су-27 подлетели к отечественному грузовому самолету Ил-76, после чего все они вернулись в Калининград. Истребители ВВС Бельгии, в свою очередь, благополучно приземлились на авиабазе Эмари.

Примечательно, что в этот же день, 5 сентября, на авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония ротации миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. На смену авиаотряду ВВС Испании заступили бельгийские военные.