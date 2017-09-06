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НАТО сообщило о перехвате российских истребителей над Балтикой (3)

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Политика | 6 сентября 2017 года, 21:48

Руководство НАТО сообщило о том, что истребители ВВС Бельгии F-16 поднимались в воздух на перехват российских самолетов Су-27 над акваторией Балтийского моря. Инцидент произошел накануне, 5 сентября. Об этом говорится в официальном сообщении Североатлантического альянса.

Бельгийские самолеты взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии после того, как радар НАТО засек два самолета российских ВВС, покинувших воздушное пространство Калининграда и выдвинувшихся в северном направлении в международное воздушное пространство.

Как сообщили в НАТО, российские самолеты не выходили на контакт с военными альянса.

"В соответствии со стандартными процедурами бельгийские F-16 были подняты для идентификации самолетов как Су-27 ВВС России", - пояснили в НАТО.

Российские Су-27 подлетели к отечественному грузовому самолету Ил-76, после чего все они вернулись в Калининград. Истребители ВВС Бельгии, в свою очередь, благополучно приземлились на авиабазе Эмари.

Примечательно, что в этот же день, 5 сентября, на авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония ротации миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. На смену авиаотряду ВВС Испании заступили бельгийские военные.

Комментарии 3
том4 минуты назад
сколько пафоса: " перехватили", где над международными водами?!! Оху...ть!!! Вояки твою мать!!!
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Alex30 минут назад
Янка ,а Янка !
Чё?
Да я медведя поймал !
Ну так тащи его сюда !
Не могу ,он не пускает !
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ВВС17 минут назад
Проверочка была!
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