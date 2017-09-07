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Регистрация новорожденных детей без гражданства недопустима, так как это нарушение права детей на гражданство, заявил сегодня госуполномоченный по правам человека Юрис Янсонс на дискуссии о прекращении предоставления статуса неграждан в Латвии.

Янсонс сказал, что права ребенка на гражданство закреплены в международных и национальных правовых актах.

После поправок 2013 года детям неграждан облегчено получение гражданства. Ребенок, оба родителя которого являются негражданами, получает гражданство по воле одного из родителей. Однако ситуация, когда ребенок остается без всякого гражданства, не в его интересах, отметил омбудсмен.

Родители слабо используют предусмотренные законом права, поэтому регулирование нужно усовершенствовать, чтобы любой ребенок, имеющий право на гражданство Латвии, при рождении получал бы его автоматически, если только родители не выбирают гражданство другой страны.

"Государство обязано обеспечить ребенка гражданством в случаях, когда не установлена другая национальная принадлежность. Следовательно, дети, родившиеся у неграждан Латвии и не имеющие гражданства другого государства, должны автоматически получать гражданство Латвии и в случаях, когда такого желания не выразили их родители", - сказал Янсонс.

Он добавил, что комитет ООН по права детей рекомендовал уделить больше внимание тому, чтобы все дети имели доступ к гражданству, в том числе пересмотрев закон.