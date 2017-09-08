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Национальное объединение "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK осуждает предложение президента Латвии Раймонда Вейониса больше не предоставлять статус негражданина родившимся в Латвии детям, сообщили в партии.

Предложение президента нельзя поддержать, так как в Латвии до сих пор существует "раздельная система образования", отмечают в национальном объединении.

"Если бы президента заботило сплоченное общество, он бы поддержал идею об образовании в школах на одном, латышском, языке. Но предложение Раймонда Вейониса скорее напоминает попытку заручиться поддержкой пророссийской партии "Согласие" перед президентскими выборами", - считает сопредседатель нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Как сообщалось, в ходе дискуссии в Рижском замке президент Латвии Раймонд Вейонис сказал, что пришло время поставить точку в предоставлении статуса неграждан.