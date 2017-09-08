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Следственный комитет России начал проверку в отношении депутата латвийского Сейма Эдвина Шноре. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook сообщил общественный активист Владимир Линдерман, который ранее написал заявление в генпрокуратуру РФ на Шноре за сравнение русских с вшами.

"Депутат Шноре, может быть, думает, что я забыл про его "русскую вошь". Нет, не забыл. Следственный комитет России приступил к проверке. Все движется", - написал Линдерман.

Об этом активиста проинформировал старший следователь по особо важным делам, подполковник юстиции Дмитрий Маньшин. По результатам проверки против Шноре может быть возбуждено уголовное дело по 282-й статье Уголовного кодекса РФ — "Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Как сообщалось, 19 мая 2017 года в издании "Национальные вести" была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". "И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают", - написал в статье Шноре.

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман.

"Считаю, что уподобление русскоязычных жителей Латвии "вши", а также использование оскорбительного словосочетания "русская вошь" в общем контексте статьи является действием, направленным на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и языка, совершенным с использованием средств массовой информации. На мой взгляд, высказывание автора подпадает под статью 282 Уголовного кодекса РФ — "Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства"", - пишет он в своем заявлении.

В свою очередь Полиция безопасности Латвии приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела, потому что в происшедшем не констатированы признаки преступления согласно Уголовному закону и Уголовно-процессуальному закону.

В то же время ПБ обращает внимание на то, что такие высказывания могут затрагивать определенную часть общества и не способствуют сплоченности.