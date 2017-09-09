Страны Балтии потребовали не называть их "бывшими советскими республиками" (12)
По инициативе Латвии послы трех Балтийских государств — Латвии, Эстонии и Литвы — направили письмо в издание Le Monde на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения «бывшие советские республики». Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Латвии во Франции.
Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» со стороны России. В материале была карта Финляндии и Балтийских государств, на которой они назывались «бывшими советскими республиками».
В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону, отмечается в сообщении. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства, в том числе и Франция. Непризнание этого события «обеспечило непрерывность государственности Балтийских стран и восстановление независимости после распада СССР», добавили в посольстве.
Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать «правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права».
Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году, который предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года страны были присоединены к СССР.
Финляндия не захотела вступать и не вступила...и точка.
А эти как крысы...Кунги, как-то "нау золиди", хотя о чём я говорю...
- "Послы Эстонии, Латвии и Литвы Алар Стрейманн, Имант Лиегис и Далюс Чекуолис в Париже обратились с письмом к французской газете Le Monde с просьбой не называть их страны в материалах издания «бывшими советскими республиками», передает «Интерфакс».
«Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин «бывшие советские республики», поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом», — говорится в тексте письма, отправленному главе издания Люку Броннеру.
Также послы заявили, что «их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии»...
АННЕКСИЯ! Пля! АННЕКСИЯ! Вот! )))