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По инициативе Латвии послы трех Балтийских государств — Латвии, Эстонии и Литвы — направили письмо в издание Le Monde на имя главного директора Люка Броннера с просьбой избегать применения к их странам выражения «бывшие советские республики». Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Латвии во Франции.

Поводом для письма стала статья в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» со стороны России. В материале была карта Финляндии и Балтийских государств, на которой они назывались «бывшими советскими республиками».

В письме дипломаты высоко оценили интерес французского издания к региону, отмечается в сообщении. Выдвигая свою просьбу, они указали на тот факт, что страны были незаконно оккупированы и присоединены СССР в 1940 году, что не признали европейские государства, в том числе и Франция. Непризнание этого события «обеспечило непрерывность государственности Балтийских стран и восстановление независимости после распада СССР», добавили в посольстве.

Послы договорились активно следить за публикациями во французских СМИ и обеспечивать «правильное отражение стран Балтии с точки зрения истории и международного права».

Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году, который предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года страны были присоединены к СССР.