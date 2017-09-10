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Организуя военные учения "Запад 2017", Россия себя еще больше изолирует от остального мира, не позволяя снять напряжение, которое возникло между Россией и Западом, считает депутат Европарламента Артис Пабрикс.

Пабрикс убежден, что учения "Запад 2017" могут усугубить напряжение и в самой России.

"Россия, конечно, может попробовать доказать, что ей можно доверять и учения не предусмотрены для нападения или оккупации какого-то соседнего государства. Однако агрессивный характер учений вызывает опасения, что российская риторика, к сожалению, в очередной раз не совпадает с ее намерениями", - считает Пабрикс.

"Таким образом Кремль себя загоняет все дальше в изоляционный тупик без каких-либо возможностей маневра сдвинуться с этой позиции. Последствия такой политики увеличивают вероятность приближения России к КНДР, которая живет в изоляции и шантажирует войной ближайших соседей, и я не верю, что это то, чего хочет российское общество", - уверен депутат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что во время российско-белорусских учений "Запад" Латвия должна быть готова к провокациям, которые сначала будут выглядеть как инцидент.

Данные учения Латвии, по словам Ринкевича, скорее всего, прямо не угрожают, но являются элементом дополнительного напряжения.

В свою очередь посол Латвии в России Марис Риекстиньш указал, что в Латвии не следовало бы преувеличивать возможные угрозы от российско-белорусских военных учений "Запад".

"Военные учения как таковые не являются чем-то необычным - каждое государство вправе развивать свою обороноспособность, но латвийская сторона хотела бы, чтобы этот процесс протекал открыто", - подчеркнул посол в интервью Латвийскому радио.

На вопрос о возможности провокаций во время учений "Запад" он ответил, что не располагает и не может располагать такой информацией, ибо провокации по определению должны быть неожиданными, но подчеркнул, что это не первые учения такого рода, поэтому не стоит преувеличивать возможные угрозы.

Как сообщалось, Россия пригласила Латвию наблюдать военные учения "Запад". Также Россия и Белоруссия утверждают, что учения будут носить оборонный характер.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября в Белоруссии, а также на трех российских полигонах. В них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность из-за предстоящих маневров.