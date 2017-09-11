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Министр обороны Раймонд Бергманис (СЗК) после подозрений в неэтичных действиях, а именно в лоббировании интересов одной фирмы, освободил от должности своего советника по вопросам обеспечения, члена Латвийской зеленой партии Яниса Забловскиса, сообщила программа LTV De facto.

"Учитывая полученную и проверенную информацию, которая относится к действиям Яниса Забловскиса при исполнении рабочих обязанностей, я принял решение с 8 сентября прервать трудовой договор с этим советником", - информировал Бергманис.

Программа De facto информирует, что в мае Забловскис посетил выставку по обороне и безопасности CANSEC в Канаде. Вместе с ним был и представитель армии, новый военный атташе в Канаде, а также представитель фирмы Bels - регулярный участник закупок латвийской армии.

В задачи Забловскиса входило побуждать латвийских коммерсантов не оставаться в стороне, а кооперироваться и участвовать в совместных поставках для нужд армии.

На деле он эти обязанности не выполнял, а про выставку в Канаде не информировал Латвийскую федерацию по безопасности и обороне. Такими действиями Забловскис вызвал вопросы со стороны представителей других фирм.

"К сожалению, мы о такой возможности делегировать своих людей на выставку, где можно заключить выгодные контракты, узнали "post factum". Есть информация, что и мы имеем право на такие визиты, в том числе на правительственном уровне. Однако до сих пор такой возможности нам не предоставляли. Хотим, чтобы не возникало такой ситуации, когда у одних есть возможность ездить и обмениваться опытом и контактами, а у других нет" , - указала председатель правления Латвийской федерации по безопасности и обороне Элина Эгле.

"Мы считаем, что эти усилия, связанные с Канадой, были для нас успешными, так как мы получили заказ на 300 000 евро, который финансирует армия Канады. Поэтому говорить, что было неправильным ехать на выставку, было бы неправильно" - говорит владелец фирмы Belss Талис Зиединьш.

Предприниматель не скрывает, что обойдя стенды вместе с официальной делегацией, можно получить дополнительное внимание и доверие.

"Для предпринимателей это означает то, что легче вернуться к стенду и начать практические переговоры. Так как тогда вторая сторона видит, что нам можно доверять и мы надежный партнер, который вместе с Министерством обороны или МИД Латвии", - указал Зиединьш.

Забловскис не смог объяснить, почему возможность посетить выставку в Канаде была только у одной фирмы.

Передача обращает внимание на то, что Забловскис приглашение в Канаду получил в конце мая, а в конце апреля владелец фирмы Belss, Латвийской зеленой партии( ЛЗП) и Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) пожертвовал 24 900 евро.

"СЗК и ЛЗП - это те партии, которые обратили внимание на такую возможность и сейчас латвийские предприниматели составляют целую цепочку по военным поставкам и реализации больших проектов", - поясняет решение о пожертвованиях Зиединьш.

Министр признает, что о попадании конкретной фирмы в состав делегации узнал только после возвращения советника из Канады. В свою очередь, председатель правления ЛЗП Эдгар Таварс отрицает, что хлопотал о попадании советника на это кресло.