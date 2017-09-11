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Экс-премьер подумывает об уходе из политики (15)

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Политика | 11 сентября 2017 года, 09:34

Бывшая премьер-министр Лаймдота Страуюма ("Единство") допускает, что уйдет из политики и не будет стартовать на следующих выборах в Сейм в 2018 году.

В интервью LTV она сказала, что еще не приняла окончательного решения, что делать после окончания срока полномочий Сейма, но несколько предложений уже получила.

"Единство" рассмотрит вопрос об участии в парламентских выборах только после нового года.

На будущее своей партии экс-премьер смотрит оптимистично. Партия стабилизировалась и полна решимости. Страуюма считает, что "Единство" преодолеет кризис, но в политику должно прийти новое поколение.

Комментарии 15
Кирил1 час назад
Главное, сохранить себя для трибунала. Пусть политики будут здоровы...
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pasaki1 час назад
Госконтроль призывает сажать чиновников, которые нанесли ущерб государству
Страуюма: мы не тратим бюджетные деньги на торты
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Vera Maslova1 час назад
Сколько от нее гадости стране,так лучше она пусть не достанется никому.Воздух будет чище!
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