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Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов указал на недопустимость игнорирования профильным институтом организации проблем русского национального меньшинства в Латвии и Эстонии, выступая в понедельник на открытии совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Об этом говорится в распространенном на совещании официальном заявлении российской делегации.

"Абсолютно неприемлемым является многолетняя пассивность Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в отношении положения русскоязычного меньшинства в Латвии и Эстонии, а также позорного, унизительного статуса "неграждан" - постыдного для современной Европы явления. Рассчитываем, что новый комиссар будет уделять этим вопросам должное внимание", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно, что из-за отрицательной позиции Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK правящая коалиция не поддержит предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

По последним данным, в Латвии проживают почти 2 миллиона человек, при этом свыше 252 тысяч жителей являются негражданами. В Эстонии численность населения составляет 1,3 миллиона человек, из которых порядка 80 тысяч - неграждане.

Источник: ИТАР-ТАСС