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МИД РФ снова указал на "позорный статус" неграждан в Латвии (6)

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Политика | 11 сентября 2017 года, 21:44

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов указал на недопустимость игнорирования профильным институтом организации проблем русского национального меньшинства в Латвии и Эстонии, выступая в понедельник на открытии совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. Об этом говорится в распространенном на совещании официальном заявлении российской делегации.

"Абсолютно неприемлемым является многолетняя пассивность Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в отношении положения русскоязычного меньшинства в Латвии и Эстонии, а также позорного, унизительного статуса "неграждан" - постыдного для современной Европы явления. Рассчитываем, что новый комиссар будет уделять этим вопросам должное внимание", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно, что из-за отрицательной позиции Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK правящая коалиция не поддержит предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

По последним данным, в Латвии проживают почти 2 миллиона человек, при этом свыше 252 тысяч жителей являются негражданами. В Эстонии численность населения составляет 1,3 миллиона человек, из которых порядка 80 тысяч - неграждане.

Источник: ИТАР-ТАСС

Комментарии 6
600 ТЫСЯЧ НЕГРАЖДАН ЛАТВИИ 1 час назад
((( Россия ну хоть газ этим нацистам отключите ....!
- МЫ уж потерпим !
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varbut.com1 час назад
Кто сказал что позорный.
Они хоть у самих неграждан это спросили.

Например меня, как негражданина всё устраивает.
И главное мне не надо каждые четыре года копаться в дерьме. Под названием выборы. В поисках "лучшего" кусочка
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брек52 минуты назад
Указывай,не указывай,пока Россия не введет такие же санкции к Латвии и Эстонии,как ввели к ней дело никогда не сдвинеться с места. И плевать на международное право,Так же как эти страны плюют на права человека!!! Этот бы демарш обратил больше внимания,чем все эти разговоры в течении 25 лет! Но это только во сне случиться!!!
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