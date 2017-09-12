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Латвия - единственная страна-член НАТО, которая направит в Белоруссию дополнительную инспекцию для наблюдения за российско-белорусскими военными учениями "Запад 2017", сообщил журналистам министр обороны Раймонд Бергманис.

Белорусская сторона удовлетворила высказанное Латвией желание направить для наблюдения за этими учениями дополнительную инспекцию, пояснил он.

При этом Бергманис подчеркнул, что прокомментировать, что Белоруссия позволила наблюдать, можно будет только после окончания учений, но Латвия ожидает, что договор будет соблюден.

Посетивший Латвию с визитом заместитель главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард сказал журналистам, что НАТО очень внимательно следит за этими учениями, чтобы быть готовой к любым неожиданным поворотам, особенно с учетом потенциального масштаба учений и недостаточной прозрачности. Белоруссия и Россия вправе проводить учения, однако в данном случае будут использованы очень большие боевые силы России, подчеркнул он.

Генерал уверен также, что Россия использует эти учения, чтобы дать политическое послание и испытать новое оснащение и технику, "однако немедленной военной угрозы НАТО не видит".

Как подчеркнул Эверард, цель начинающихся на этой неделе в Риге учений НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017, в которых участвуют более 40 высших офицеров из стран НАТО, Финляндии и Швеции, - обучение высших командиров из стран-членов альянса, особенно с учетом условий, поставленных новыми технологиями.

Как сообщалось, активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад 2017" будет проходить 14-20 сентября.

Предполагается, что за учениями будут наблюдать три представителя Латвии в Белоруссии и один - в России.