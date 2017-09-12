Кучинскис не готов пожертвовать коалицией ради неграждан
Политика | 12 сентября 2017 года, 09:23
Премьер-министр Марис Кучинский не готов развалить коалицию ради поправок к закону о гражданстве.
В передаче LTV "Утренняя панорама" он подчеркнул, что не готов бороться за поправки, предусматривающие прекращение предоставления статуса негражданина родившимся детям.
По мнению премьера, 23 ребенка, которые родились в этом году в семьях неграждан, не представляют угрозы государственной безопасности.
Как сообщалось, национальное объединение VL!-ТB/LNNK заблокировало предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.