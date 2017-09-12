Политика |

Премьер-министр Марис Кучинский не готов развалить коалицию ради поправок к закону о гражданстве.

В передаче LTV "Утренняя панорама" он подчеркнул, что не готов бороться за поправки, предусматривающие прекращение предоставления статуса негражданина родившимся детям.

По мнению премьера, 23 ребенка, которые родились в этом году в семьях неграждан, не представляют угрозы государственной безопасности.

Как сообщалось, национальное объединение VL!-ТB/LNNK заблокировало предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.