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Вейонис непоколебим: в Сейм подан законопроект о статусе неграждан (5)

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Политика | 12 сентября 2017 года, 11:07

Президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан", сообщили в канцелярии президента.

В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Изменения будут относится примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

По данным опроса, проведенного центром исследования SKDS в мае 2017 года, примерно 76% жителей Латвии поддержали бы начинание о том, чтобы присваивать автоматически статус гражданина всем детям неграждан с момента рождения, если только родители не сделали другой выбор, отметил Вейонис.

Как сообщалось, национальное объединение VL!-ТB/LNNK заблокировало предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

Комментарии 5
@@@1 час назад
интересно чем кончится это противостояние, хотя предсказуемо
1
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Ржунимагу41 минуту назад
"...принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества"...

- Это какие общие ценности?! - "Преамбульно - титульные"?!
А посему, Закон похерят! Как два пальца об асфальт!

"Ценности" бывают разные...Жидкие и газообразные...
Посягнуть на "девственность нациков" никому не позволено! А тем более Презику с сомнительным происхождением из русско - латышской семьи из Скобаристана! Ага! )))
1
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Kukiw59 минут назад
Автоматическое фаш...кое гражданство- ну нах...
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