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Президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан", сообщили в канцелярии президента.

В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Изменения будут относится примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

По данным опроса, проведенного центром исследования SKDS в мае 2017 года, примерно 76% жителей Латвии поддержали бы начинание о том, чтобы присваивать автоматически статус гражданина всем детям неграждан с момента рождения, если только родители не сделали другой выбор, отметил Вейонис.

Как сообщалось, национальное объединение VL!-ТB/LNNK заблокировало предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.