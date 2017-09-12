Вейонис непоколебим: в Сейм подан законопроект о статусе неграждан (5)
Президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан", сообщили в канцелярии президента.
В аннотации говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.
Изменения будут относится примерно к 50-80 новорожденным в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.
По данным опроса, проведенного центром исследования SKDS в мае 2017 года, примерно 76% жителей Латвии поддержали бы начинание о том, чтобы присваивать автоматически статус гражданина всем детям неграждан с момента рождения, если только родители не сделали другой выбор, отметил Вейонис.
Как сообщалось, национальное объединение VL!-ТB/LNNK заблокировало предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.
- Это какие общие ценности?! - "Преамбульно - титульные"?!
А посему, Закон похерят! Как два пальца об асфальт!
"Ценности" бывают разные...Жидкие и газообразные...
Посягнуть на "девственность нациков" никому не позволено! А тем более Презику с сомнительным происхождением из русско - латышской семьи из Скобаристана! Ага! )))