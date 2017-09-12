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Twitter: неграждане, простите нас за то, что есть нацблок (13)

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Политика | 12 сентября 2017 года, 17:15

Латвийский сегмент Twitter обсуждает отрицательное отношение Национального объединения "Visu Latvijai!"-ТB/LNNK к предложению президента Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

Среди пользователей социальной сети есть как сторонники, так и критики позиции коалиционной партии.

Креативный директор портала Draugiem.lv Гунтарс Мелушканс выражает свое мнение о нацблоке.

"Дорогие избиратели, уберите эту компанию навсегда из политики", - пишет он.

Основатель общества "Родители за образование" Яна Симановска также не понимает позиции VL-TB/LNNK.

"У страха глаза велики. В год рождается 50 маленьких неграждан и 20 000 граждан. Может, стоит присваивать гражданство всем новорожденным", - размышляет Симановска.

Остро позицию партии комментирует политтехнолог Юргис Лиепниекс.

"Государство делает все, чтобы эти 50 детей, которые не получили гражданство сразу (но могут получить позже), уже с детства знали, что Латвия к ним враждебна", - пишет он.

Не поддерживает решение нацблока пользователь Twitter hansa LV.

"Безжалостное решение. Простите неграждане! Меньшинство тех, кто считает детей врагами Латвии", - подчеркнул пользователь.

Разделяет мнение пользователя hansa LV и автор блога Cehs.lv Карлис Лангинс.

"Национальное объединение все еще считает каждого русского врагом. Все по-старому", - заявил Лангинс.

Глава партии "Для развития Латвии", депутат Рижской думы Юрис Пуце надеется, что нацблок не остановит Вейониса.

"Я надеюсь, что Вейонис все же введет закон о присвоении гражданства и найдется 51 депутат Сейма, который его поддержит", - сказал Пуце.

При этом нашлись и сторонники решения национального объединения.

Пользователь Агриса, считает, что надо решать более важные вопросы.

"Будет гораздо лучше, если мы будем сражаться за школы на одном языке", - отметила она.

Пользователь Элгарс Крафтс считает, что ответственность лежит на самих негражданах.

"И где же ответственность самих неграждан! Обязанность перед страной, в которой живете 26 лет, да еще и перед своими детьми! Жалкие люди!" - высказался он.

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава высказывает свою позицию.

"Гражданство - это не подарок! Заблокируем инициативу президента автоматически присваивать гражданство всем детям-негражданам", - заявил политик.

Напомним, ранее стало известно, что из-за отрицательной позиции Национального объединения правящая коалиция не поддержит предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

Комментарии 13
Не понял57 минут назад
Предвыборная кампания началась, что ли?
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Eliza 45 минут назад
"Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава высказывает свою позицию."
"Гражданство - это не подарок! Заблокируем инициативу президента автоматически присваивать гражданство всем детям-негражданам"
ДитЯтко, тебе лет то сколько ??? Что ты не помнишь, как кричали латуши, что всем будет нулевое гражданство, только голосуйте за выход из СССР. А что оказалось на самом деле ???, все это голосование - референдум было "филькиной грамотой".
Независимая Латвия: а был ли референдум? - http://history-club.livejournal.com/12098.html
Так что утри свой, сопливый, носик и сопи в две дыдочки.
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Eliza 40 минут назад
И только поэтому я не хочу вашей подачки в виде вашего вшивого, ни кому не нужного, гражданства, да и моим внукам - правнукам оно тоже до одного места.
Клятву, этой правительственной шушере, давать не собираюсь.
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