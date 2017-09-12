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Латвийский сегмент Twitter обсуждает отрицательное отношение Национального объединения "Visu Latvijai!"-ТB/LNNK к предложению президента Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.

Среди пользователей социальной сети есть как сторонники, так и критики позиции коалиционной партии.

Креативный директор портала Draugiem.lv Гунтарс Мелушканс выражает свое мнение о нацблоке.

"Дорогие избиратели, уберите эту компанию навсегда из политики", - пишет он.

Mīļās vēlēšanas, aizvāciet šo kompāniju no politikas uz visiem laikiem. https://t.co/EUU1Lt6H3Z — Guntars Meluškāns (@GMeluskans) 11 сентября 2017 г.

Основатель общества "Родители за образование" Яна Симановска также не понимает позиции VL-TB/LNNK.

"У страха глаза велики. В год рождается 50 маленьких неграждан и 20 000 граждан. Может, стоит присваивать гражданство всем новорожденным", - размышляет Симановска.

Bailēm lielas acis. Gadā dzimst 50 mazi nepilsoņi un 20 000 pilsoņi. Vai žests, dodot pilsonību visiem jaundzimušajiem, kādu apdraud? pic.twitter.com/RY0lgdpS57 — Jana Simanovska (@JanaSima) 9 сентября 2017 г.

Остро позицию партии комментирует политтехнолог Юргис Лиепниекс.

"Государство делает все, чтобы эти 50 детей, которые не получили гражданство сразу (но могут получить позже), уже с детства знали, что Латвия к ним враждебна", - пишет он.

Valsts dara visu, lai tie 50 bērni, kuri nesaņems pilsonību uzreiz (bet varēs saņemt vēlāk) jau no bērnības zina, Latvija ir viņiem naidīga. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 11 сентября 2017 г.

Не поддерживает решение нацблока пользователь Twitter hansa LV.

"Безжалостное решение. Простите неграждане! Меньшинство тех, кто считает детей врагами Латвии", - подчеркнул пользователь.

Nožēlojama rīcība. Piedodiet, nepilsoņi! Tas nav latviešu vairākums, kas bērnus uzskata par LV ienaidniekiem.https://t.co/cOGKHWh81o — hansa_lv (@hansa_lv) 11 сентября 2017 г.

Разделяет мнение пользователя hansa LV и автор блога Cehs.lv Карлис Лангинс.

"Национальное объединение все еще считает каждого русского врагом. Все по-старому", - заявил Лангинс.

Nacionālā apvienība joprojām uzskata ikvienu krievu par ienaidnieku. Viss pa vecam. — Kārlis Langins (@KarlisLangins) 12 сентября 2017 г.

Глава партии "Для развития Латвии", депутат Рижской думы Юрис Пуце надеется, что нацблок не остановит Вейониса.

"Я надеюсь, что Вейонис все же введет закон о присвоении гражданства и найдется 51 депутат Сейма, который его поддержит", - сказал Пуце.

Es ceru, ka Vējonis to nepilsonības pakāpeniskas likvidēšanas likumu tomēr iesniegs un atradīsies 51 Saeimas deputāts, kurš to atbalstīs. — Juris Pūce (@pucej) 11 сентября 2017 г.

При этом нашлись и сторонники решения национального объединения.

Пользователь Агриса, считает, что надо решать более важные вопросы.

"Будет гораздо лучше, если мы будем сражаться за школы на одном языке", - отметила она.

Būtu gan labāk, ja tikpat dedzīgi cīnītos par vienotām skolām vienā valodā. — Agrisa (@Agrisa) 12 сентября 2017 г.

Пользователь Элгарс Крафтс считает, что ответственность лежит на самих негражданах.

"И где же ответственность самих неграждан! Обязанность перед страной, в которой живете 26 лет, да еще и перед своими детьми! Жалкие люди!" - высказался он.

Un kur ir pašu nepilsoņu atbildība!Pienākums valsts,kurā dzīvo 26 gadus,un savu bērnu priekšā! Nožēlojami! — Elgars Krafts (@ElgarsKrafts) 11 сентября 2017 г.

Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава высказывает свою позицию.

"Гражданство - это не подарок! Заблокируем инициативу президента автоматически присваивать гражданство всем детям-негражданам", - заявил политик.

Pilsonība nav dāvana! Nobloķējām Valsts prezidenta iniciatīvu par automātisku pilsonību visiem nepilsoņu bērniem. https://t.co/OgoNAEKYZk — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 11 сентября 2017 г.

Напомним, ранее стало известно, что из-за отрицательной позиции Национального объединения правящая коалиция не поддержит предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.