Twitter: неграждане, простите нас за то, что есть нацблок (13)
Латвийский сегмент Twitter обсуждает отрицательное отношение Национального объединения "Visu Latvijai!"-ТB/LNNK к предложению президента Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.
Среди пользователей социальной сети есть как сторонники, так и критики позиции коалиционной партии.
Креативный директор портала Draugiem.lv Гунтарс Мелушканс выражает свое мнение о нацблоке.
"Дорогие избиратели, уберите эту компанию навсегда из политики", - пишет он.
Mīļās vēlēšanas, aizvāciet šo kompāniju no politikas uz visiem laikiem. https://t.co/EUU1Lt6H3Z— Guntars Meluškāns (@GMeluskans) 11 сентября 2017 г.
Основатель общества "Родители за образование" Яна Симановска также не понимает позиции VL-TB/LNNK.
"У страха глаза велики. В год рождается 50 маленьких неграждан и 20 000 граждан. Может, стоит присваивать гражданство всем новорожденным", - размышляет Симановска.
Bailēm lielas acis. Gadā dzimst 50 mazi nepilsoņi un 20 000 pilsoņi. Vai žests, dodot pilsonību visiem jaundzimušajiem, kādu apdraud? pic.twitter.com/RY0lgdpS57— Jana Simanovska (@JanaSima) 9 сентября 2017 г.
Остро позицию партии комментирует политтехнолог Юргис Лиепниекс.
"Государство делает все, чтобы эти 50 детей, которые не получили гражданство сразу (но могут получить позже), уже с детства знали, что Латвия к ним враждебна", - пишет он.
Valsts dara visu, lai tie 50 bērni, kuri nesaņems pilsonību uzreiz (bet varēs saņemt vēlāk) jau no bērnības zina, Latvija ir viņiem naidīga.— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 11 сентября 2017 г.
Не поддерживает решение нацблока пользователь Twitter hansa LV.
"Безжалостное решение. Простите неграждане! Меньшинство тех, кто считает детей врагами Латвии", - подчеркнул пользователь.
Nožēlojama rīcība. Piedodiet, nepilsoņi! Tas nav latviešu vairākums, kas bērnus uzskata par LV ienaidniekiem.https://t.co/cOGKHWh81o— hansa_lv (@hansa_lv) 11 сентября 2017 г.
Разделяет мнение пользователя hansa LV и автор блога Cehs.lv Карлис Лангинс.
"Национальное объединение все еще считает каждого русского врагом. Все по-старому", - заявил Лангинс.
Nacionālā apvienība joprojām uzskata ikvienu krievu par ienaidnieku. Viss pa vecam.— Kārlis Langins (@KarlisLangins) 12 сентября 2017 г.
Глава партии "Для развития Латвии", депутат Рижской думы Юрис Пуце надеется, что нацблок не остановит Вейониса.
"Я надеюсь, что Вейонис все же введет закон о присвоении гражданства и найдется 51 депутат Сейма, который его поддержит", - сказал Пуце.
Es ceru, ka Vējonis to nepilsonības pakāpeniskas likvidēšanas likumu tomēr iesniegs un atradīsies 51 Saeimas deputāts, kurš to atbalstīs.— Juris Pūce (@pucej) 11 сентября 2017 г.
При этом нашлись и сторонники решения национального объединения.
Пользователь Агриса, считает, что надо решать более важные вопросы.
"Будет гораздо лучше, если мы будем сражаться за школы на одном языке", - отметила она.
Būtu gan labāk, ja tikpat dedzīgi cīnītos par vienotām skolām vienā valodā.— Agrisa (@Agrisa) 12 сентября 2017 г.
Пользователь Элгарс Крафтс считает, что ответственность лежит на самих негражданах.
"И где же ответственность самих неграждан! Обязанность перед страной, в которой живете 26 лет, да еще и перед своими детьми! Жалкие люди!" - высказался он.
Un kur ir pašu nepilsoņu atbildība!Pienākums valsts,kurā dzīvo 26 gadus,un savu bērnu priekšā! Nožēlojami!— Elgars Krafts (@ElgarsKrafts) 11 сентября 2017 г.
Депутат Сейма от нацблока Янис Домбрава высказывает свою позицию.
"Гражданство - это не подарок! Заблокируем инициативу президента автоматически присваивать гражданство всем детям-негражданам", - заявил политик.
Pilsonība nav dāvana! Nobloķējām Valsts prezidenta iniciatīvu par automātisku pilsonību visiem nepilsoņu bērniem. https://t.co/OgoNAEKYZk— Jānis Dombrava (@janisdombrava) 11 сентября 2017 г.
Напомним, ранее стало известно, что из-за отрицательной позиции Национального объединения правящая коалиция не поддержит предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.
"Гражданство - это не подарок! Заблокируем инициативу президента автоматически присваивать гражданство всем детям-негражданам"
ДитЯтко, тебе лет то сколько ??? Что ты не помнишь, как кричали латуши, что всем будет нулевое гражданство, только голосуйте за выход из СССР. А что оказалось на самом деле ???, все это голосование - референдум было "филькиной грамотой".
Независимая Латвия: а был ли референдум? - http://history-club.livejournal.com/12098.html
Так что утри свой, сопливый, носик и сопи в две дыдочки.
Клятву, этой правительственной шушере, давать не собираюсь.