На защиту Латвии правительство выделило более 11 млн евро (7)
Выделенные сегодня правительством 11,1 млн евро на обустройство восточной границы и другие меры безопасности позволят защитить Латвию от террористических угроз, нелегальной миграции и контрабанды, а также помогут справиться с другими геополитическими вызовами, считает министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Он отметил, что укрепление восточных рубежей и Государственной пограничной охраны является приоритетом для него как министра и представляемой им партии "Единство".
Выделенное финансирование позволит к 2019 году завершить обустройство латвийско-российской границы, а уже в следующем году начать обустройство границы с Белоруссией.
Все эти меры будут способствовать тому, что население Латвии сможет чувствовать себя в большей безопасности, сказал Козловскис.
Напомним, в конце августа Латвия подписала договор с датскими вооруженными силами о приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.
Стоимость единицы - около 40 тыс. долларов США.
11 млн.евро в никуда.Но смысл ,видно,имеется.Как же политикам потом хвастаться виллами,машинами и блондинками с собачками?Вот с таких миллионов.