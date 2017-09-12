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На защиту Латвии правительство выделило более 11 млн евро (7)

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Политика | 12 сентября 2017 года, 18:40

Выделенные сегодня правительством 11,1 млн евро на обустройство восточной границы и другие меры безопасности позволят защитить Латвию от террористических угроз, нелегальной миграции и контрабанды, а также помогут справиться с другими геополитическими вызовами, считает министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он отметил, что укрепление восточных рубежей и Государственной пограничной охраны является приоритетом для него как министра и представляемой им партии "Единство".

Выделенное финансирование позволит к 2019 году завершить обустройство латвийско-российской границы, а уже в следующем году начать обустройство границы с Белоруссией.

Все эти меры будут способствовать тому, что население Латвии сможет чувствовать себя в большей безопасности, сказал Козловскис.

Напомним, в конце августа Латвия подписала договор с датскими вооруженными силами о приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Стоимость единицы - около 40 тыс. долларов США.

Комментарии 7
Eliza59 минут назад
"Выделенное финансирование позволит к 2019 году завершить обустройство латвийско-российской границы, а уже в следующем году начать обустройство границы с Белоруссией." - простите меня, глупую дамочку, а как этот концлагерь будет обзываться ???
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алекс1 час назад
Меня больше волнует легальная миграция,чем нелегальная,причем транзитная.И вряд ли террористы придут с Востока -когда можно без проблем приехать из ЕС .Серьезные контрабандисты идут ,,зеленым коридором,,через погранпосты.Мелочь погоды не делает.
11 млн.евро в никуда.Но смысл ,видно,имеется.Как же политикам потом хвастаться виллами,машинами и блондинками с собачками?Вот с таких миллионов.
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том 19 минут назад
Снимаю шляпу!!!
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