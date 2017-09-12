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Выделенные сегодня правительством 11,1 млн евро на обустройство восточной границы и другие меры безопасности позволят защитить Латвию от террористических угроз, нелегальной миграции и контрабанды, а также помогут справиться с другими геополитическими вызовами, считает министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он отметил, что укрепление восточных рубежей и Государственной пограничной охраны является приоритетом для него как министра и представляемой им партии "Единство".

Выделенное финансирование позволит к 2019 году завершить обустройство латвийско-российской границы, а уже в следующем году начать обустройство границы с Белоруссией.

Все эти меры будут способствовать тому, что население Латвии сможет чувствовать себя в большей безопасности, сказал Козловскис.

Напомним, в конце августа Латвия подписала договор с датскими вооруженными силами о приобретении переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Стоимость единицы - около 40 тыс. долларов США.