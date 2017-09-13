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Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "No sirds Latvijai" (NSL) поддерживают предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить предоставлять статус негражданина родившимся в Латвии детям, сообщили их представители.

Депутаты парламентской фракции ЛОР на сегодняшнем заседании единогласно решили концептуально поддержать инициативу президента, поскольку она призвана защитить права каждого ребенка, родившегося в Латвии, сообщил представитель ЛОР Валдис Вернерс.

При этом ЛОР считает, что все дети должны в обязательном порядке получать образование на латышском языке, а родители - иметь право самим выбирать гражданство для своих детей. Эта инициатива не должна распространяться на беженцев и приезжих.

"Мы считаем, что спустя более 20 лет после восстановления независимости государство должно быть в состоянии растить лояльных к Латвии граждан. Надо положить конец политической риторике и понять, что эта норма не меняет принципы Закона о гражданстве", - говорится в заявлении NSL.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект "О прекращении предоставления детям статуса неграждан". В аннотации к законопроекту говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Депутаты парламентской фракции "Единства", представляющие теперь "Движение "За!"", намерены поддержать инициативу президента Раймонда Вейониса прекратить предоставлять родившимся в Латвии детям статус неграждан, хотя вчера партии правящей коалиции решили отклонить ее из-за возражений национального объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/DNNL.

Как писал Mixnews, все новорожденные, в том числе дети неграждан, должны автоматически получать гражданство Латвии – такой законопроект, несмотря на все возражения, продолжает продвигать Канцелярия президента.