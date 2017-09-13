Место Винькеле в Сейме займет Сполитис (3)
Политика | 13 сентября 2017 года, 20:57
В связи с тем, что политик Илзе Винькеле сложила мандат депутата Сейма, депутат фракции "Единства" Вейко Сполитис получит постоянное место в парламенте, а Ренар Путниньш — так называемый "мягкий" мандат, сообщает Nra.lv.
До этого "мягкий" мандат был у Сполитиса — это значит, что его взяли в Сейм на время, пока представители "Единства" работают министрами. Однако теперь Сполитис станет полноценным депутатом и займет место Винькеле.
Напомним, Винькеле сложила депутатский мандат в связи с учебой в США.
Полку Алкачей в Саэймке прибыло! Сарауй! )))
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Вот только пьяниц нам там не хватало!
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Теперь введут новый вид компенсаций за ( пьянка за рулём) и пропуск рабочих дней (до15суток)?!
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