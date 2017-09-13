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В связи с тем, что политик Илзе Винькеле сложила мандат депутата Сейма, депутат фракции "Единства" Вейко Сполитис получит постоянное место в парламенте, а Ренар Путниньш — так называемый "мягкий" мандат, сообщает Nra.lv.

До этого "мягкий" мандат был у Сполитиса — это значит, что его взяли в Сейм на время, пока представители "Единства" работают министрами. Однако теперь Сполитис станет полноценным депутатом и займет место Винькеле.

Напомним, Винькеле сложила депутатский мандат в связи с учебой в США.