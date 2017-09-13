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Канцлер Германии Ангела Меркель спела на предвыборном митинге. Политик подпела джазовую композицию. Об этом сообщает новостной отдел портала Ren.tv.

Мероприятие прошло в Берлине в рамках предвыборной кампании канцлера.

Напомним, парламентские выборы в ФРГ состоятся 24 сентября. На них будут избраны 630 членов 19-го Бундестага.

Фаворитом предвыборной гонки является Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель. Социал-демократы под руководством Мартина Шульца занимают, согласно опросам, второе место.