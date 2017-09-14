Эксперт: до выборов президента РФ будет полухолодная война (3)
Улучшения отношений с Россией не ожидается до выборов президента РФ, сказал в эфире LTV директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.
"Разрядки напряженности ожидают все, но для разрядки нет оснований. Россия сделала конкретное предложение по улучшению отношений США", - сказал он.
По его словам, напряженность сохранится и улучшения отношений не предвидится вплоть до 2018 года, когда в России пройдут президентские выборы.
"Плохая кровь в отношениях России и Запада никуда не денется. Полухолодная война продолжится. Будут сферы, где взаимопонимания не достигнут, будут сферы, где найдут общий язык", - считает Спрудс.
Информационное пространство является главным местом конфронтации между странами и это лучше, чем реальные конфликты, добавил он.
Как сообщалось, сегодня начнется активная фаза совместных военных учений России и Белоруссии "Запад 2017", которая продлится до 20 сентября.
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И это на полном серьёзе утвержадет "специалист" который вдруг не видит сотен тысяч уничтожаемых людей в гражданских войнах, войне цивилизаций (ИГИЛ например), террористических актах и т.д. и т.п.