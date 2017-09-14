Политика |

Улучшения отношений с Россией не ожидается до выборов президента РФ, сказал в эфире LTV директор Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.

"Разрядки напряженности ожидают все, но для разрядки нет оснований. Россия сделала конкретное предложение по улучшению отношений США", - сказал он.

По его словам, напряженность сохранится и улучшения отношений не предвидится вплоть до 2018 года, когда в России пройдут президентские выборы.

"Плохая кровь в отношениях России и Запада никуда не денется. Полухолодная война продолжится. Будут сферы, где взаимопонимания не достигнут, будут сферы, где найдут общий язык", - считает Спрудс.

Информационное пространство является главным местом конфронтации между странами и это лучше, чем реальные конфликты, добавил он.

Как сообщалось, сегодня начнется активная фаза совместных военных учений России и Белоруссии "Запад 2017", которая продлится до 20 сентября.