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Фракция Латвийского объединения регионов и партии "За развитие Латвии" в Рижской думе обратилась к министру защиты окружающей среды и регионального развития Каспару Герхардсу с призывом оценить, нельзя ли уволить мэра Риги Нила Ушакова.

По мнению авторов инициативы, тот факт, что руководство Рижской думы согласилось поручиться за муниципальное предприятие Rīgas satiksme, которое берет кредит в размере 4,3 миллиона евро, может стать причиной не только увольнения Ушакова, но и возбуждения уголовного дела. Соответствующий запрос направлен генпрокурору Латвии Эрику Калнмейерсу.

Ранее Каспар Герхардс заявил, что если в Рижской думе (РД) не будет обеспечена нормальная работа, то Сейму придется принимать решение о роспуске РД.

Как уже сообщалось, коалиция "Согласия" и партии "Честь служить Риге" (ЧСР) на последнем заседании Рижской думы предыдущего созыва утвердила изменения в правилах самоуправления, чтобы обеспечить стабильное большинство во всех думских комитетах нового созыва. Согласно поправкам, каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах думы. Поэтому во всех комитетах могут работать до 20 депутатов.

Позже, с учетом требований министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Рижская дума уточнила правила, определив, что в каждом комитете будет 20 депутатов.

Герхардс считает, что последнее решение думы предыдущего состава противоречило не только закону, но и политической культуре. По его мнению, нынешней думе необходимо принять новые правила.

"Если это не будет сделано, то будем противодействовать Рижской думе. Если не будет обеспечена нормальная работа думы, то Сейму придется принимать решение о роспуске думы", — заявил министр.