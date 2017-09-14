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Ужесточение санкций за нарушение правил использования госязыка закрепит установленный Конституцией Латвии принцип - латышский язык как единственный государственный, заявил министр юстиции Дзинтарс Расначс (VL-TB/LNNK).

Наказание должно быть справедливым и соразмерным тяжести совершенного нарушения, поэтому важно усовершенствовать санкционный механизм, отметил он. Усиление санкций имело бы также превентивное значение, считает министр.

Он надеется, что число случаев, когда должностные лица сознательно и публично игнорируют требования об использовании госязыка, сократится. Сегодня Сейм концептуально одобрил подготовленный национальным объединением Visu Latvijai!-TB/LNNK законопроект, предусматривающий увеличение административных штрафов за нарушения в сфере использования госязыка.

Напомним, в свою очередь, Центр государственного языка (ЦГЯ) разрабатывает приложение, в котором можно будет сообщать о нарушениях закона о госязыке.