Ходорковский: политики стран Балтии очень хорошо понимают Россию (12)
Политика | 15 сентября 2017 года, 07:14
Более четверти века российские и балтийские политики развивались в разных реальностях, но это не мешает вторым понимать Россию, такое мнение высказал в интервью Latvijas avīze российский предприниматель Михаил Ходорковский.
По его словам опыт – это ключ к пониманию.
"Политики балтийских стран очень хорошо понимают Россию, не смотря на то, что более 25 лет она развивалась в другой реальности. Опыт и знания никуда не делись", - отметил предприниматель.
Также он добавил, что Запад гораздо меньше понимает РФ.
"На Западе, конечно, есть эксперты связанные с Россией, но после "холодной войны" их осталось не так много, что затрудняет полноценно понять российскую реальность”, - подчеркнул Ходорковский.
Фото: Erik Prozes/LETA
А как этот ....... давал интервью Латвияс авизе? (Не смогла открыть прочесть)