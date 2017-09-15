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Более четверти века российские и балтийские политики развивались в разных реальностях, но это не мешает вторым понимать Россию, такое мнение высказал в интервью Latvijas avīze российский предприниматель Михаил Ходорковский.

По его словам опыт – это ключ к пониманию.

"Политики балтийских стран очень хорошо понимают Россию, не смотря на то, что более 25 лет она развивалась в другой реальности. Опыт и знания никуда не делись", - отметил предприниматель.

Также он добавил, что Запад гораздо меньше понимает РФ.

"На Западе, конечно, есть эксперты связанные с Россией, но после "холодной войны" их осталось не так много, что затрудняет полноценно понять российскую реальность”, - подчеркнул Ходорковский.

Фото: Erik Prozes/LETA