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Латвийским политикам и обществу стоит уделить внимание более важным проблемам, нежели гражданство. Такое мнение в интервью Latvijas Avīze высказал оппозиционный депутат Рижской думы, лидер Новой консервативной партии и бывший министр юстиции Латвии Янис Борданс.

«Вопросы гражданства – это вопросы прошлого столетия. Это история о том, что с разделенными детсадами и учебными учреждениями, с разговорами о автоматическом присвоении или не присвоении гражданства мы идем к еще большему разделению», - считает Борданс.

По его мнению, русскоязычное население Латвии хочет интегрироваться, однако для большинства партий выгоднее сохранять разделение и продолжать пустые дискуссии. При этом реальные проблемы, как, например, закрытие латышских школ, остается без внимания, указывает депутат.

«В Болдерае пытаются закрыть единственную латышскую школу. Когда-то дети из русских семей в Риге могли спокойно пойти в латышскую школу, сейчас тенденция обратная. Латыши из Болдерая переезжают в Ильгюциемс или же идут в русские школы. А мы говорим о проблемах прошлого столетия», - утверждает Борданс.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис ранее заявил, что для Латвии пришло время поставить точку в предоставлении статуса неграждан.

Президент организовал дискуссию о прекращении предоставления в Латвии статуса негражданина, чтобы обсудить с экспертами свою инициативу о регистрации детей неграждан гражданами Латвии уже в момент рождения, если только родители не выберут для них другое гражданство.

Между тем, из-за отрицательной позиции Национального объединения правящая коалиция не намерена поддержать президента с его инициативой.