Политика |

Цель присутствия солдат НАТО в Латвии - обеспечение стабильности, а не провоцирование, заявил агентству ЛЕТА спикер сената Канады Джордж Фьюри во время визита в Ригу.

По его словам, размещение международного батальона НАТО в Латвии - классический пример, как улучшить ситуацию с безопасностью в регионе.

"Обязанность стран НАТО заключается в том, чтобы обеспечивать мир и защиту нашим союзникам", - сказал Фьюри.

Говоря о том, что еще можно сделать для безопасности региона, председатель канадского Сената подчеркнул значение сотрудничества, а также заверил, что НАТО всегда готова реагировать, если союзникам нужна поддержка.

Комментируя российско-белорусские военные учения "Запад 2017", Фьюри отметил, что тревожиться не стоит, но необходимо следить за ситуацией. Такие учения проходят не впервые.

"Присутствие НАТО в странах Балтии является поддержкой для Латвии и стран Балтии в целом как государств альянса. Их цель - не провоцировать, а обеспечивать стабильность", - сказал Фьюри.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, Вооруженные силы Канады в рамках расширенного присутствия НАТО направили в Латвию около 450 военнослужащих механизированного пехотного батальона и бронетехнику. В международную группу под руководством Канады входят более 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

Фото: канцелярия Сейма