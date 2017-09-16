Политика |

Заявки на объявленный Минобороны конкурс по поставкам бронемашин Национальным вооруженным силам (НВС) подали 12 претендентов, сообщает радио MIX FM 102,7.

Как рассказали в пресс-службе министерства, договор о поставках планируется заключить на десять лет с возможностью продления. Сумму закупки Минобороны не называет, но не отрицает, что стоимость договора составит несколько миллионов евро.

Недавно завершился первый тур конкурса, заявки на который подали 12 претендентов. Сейчас проводится оценка их предложений.

Новые бронемашины необходимы для повышения мобильности латвийской армии, которая является одним из показателей ее боеготовности. В настоящее время большей части имеющихся в распоряжении НВС тактических транспортных средств - по крайней мере 20 лет и больше, многие из них находятся в плохом техническом состоянии и часто нуждаются в ремонте.

Фото: flickr.com/latvijas armija