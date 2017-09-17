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НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к войне (+ОПРОС) (20)

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Политика | 17 сентября 2017 года, 15:08

Совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне, заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью агентству Associated Press. Об этом пишет портал Kasjauns.lv.

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По словам чешского генерала, альянс активизировал свое стремление восстановить военные связи с Россией, чтобы во время маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

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Несмотря на утверждения Москвы, что "НАТО не считается врагом" и что "учения не направлены против альянса", чешский генерал напомнил, что Россия не соблюдала установленный принцип по маневрам.

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В России утверждают, что в учениях участвуют около 12 700 военнослужащих, однако, как заявил Петр Павел, в "Западе-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

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"В целом то, что мы видим, это серьезная подготовка к большой войне", - сказал председатель.

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Он добавил, что если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью "прозрачны".

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"У нас высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциально возникновение инцидентов является довольно высоким из-за факторов человеческой или технической ошибки", - отметил генерал.

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"Мы должны быть уверены, что не произойдет эскалации конфликта в результате нечаянных инцидентов", - подчеркнул Павел.

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Напомним, 14 сентября стартовали совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017", вызывающие тревогу у стран НАТО.

Фото: Kasjauns.lv

Комментарии 20
кот2 часа назад
А к чему готовиться Латвия??? Истратила сотни миллионов на ржавую технику,кормит кучу иностранных солдат,оплачивает им квартиры!!! Это что,как не подготовка к войне,ищут любой инцендент,чтобы заорать: Россия на нас напала!!!
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Ну вот и признался!2 часа назад
"У нас высокая концентрация военных сил в странах Балтии и в Черном море, поэтому потенциально возникновение инцидентов является довольно высоким из-за факторов человеческой или технической ошибки", - отметил генерал.
Практически открытым текстом сказал, что нато готово напасть!
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Псковская дивизия.2 часа назад
А сколько РОССИЯ!!! у своих границ может терпеть сборы недобитков всяких?
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