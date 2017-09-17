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В Вашингтоне прошел митинг против Путина (8)

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Политика | 17 сентября 2017 года, 19:38

В центре Вашингтона прошел митинг сторонников американского президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.

На акции, которая получила название "Мать всех митингов" (Mother of All Rallies), многие пришли в бейсболках с предвыборным лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).

Также около 200 протестующих собрались недалеко от Белого дома с требованием к лидеру страны принять меры против президента России Владимира Путина в ответ на вмешательство Москвы в выборы 2016 года.

Участники держали в руках таблички с надписями "Защитим американскую демократию" и "Мы не будем с этим мириться" (We're not PUTIN up with it), обыгрывая игру слова putting и фамилии президента.

После акции митингующие также пришли к дому посла России в США Анатолия Антонова.

Источник: Газета.ru

Комментарии 8
%2 часа назад
Да пусть хоть каждый день в Америке проходят митинги против Путина, у Трампа какой процент поддержки?!
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Патриот 1 час назад
Против Путина попрешь, тут же сразу отгребёшь! - Путин настоящий мужик, у которого есть совесть, честь и достоинство в отличии всех других проповедующую американскую профашистскую дерьмократию. Россия скоро покажет кто хозяин в доме, не сомневаюсь, крысы будут уничтожены.
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каджич1 час назад
Его никто не заметил в стране Большого Брата.погрязшего в опиумном угаре величия..Деньги на правокацию ухнули в канализацию.
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