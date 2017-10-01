Политика |

Представитель Комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Пхеньян готов превратить США "в море пламени" в случае дальнейших враждебных действий со стороны США, сообщает Yonhapnews.

"Заявление председателя госсовета КНДР является ультиматумом американским агрессорам, потерявшим рассудок и заметавшимся перед мощной армией чучхейской Кореи, и критически важным предупреждением, которое декларирует жесточайшую позицию о том, что старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь", - заявил чиновник.

Представитель комитета также раскритиковал полеты американских ВВС над полуостровом и заявление президента США Дональда Трампа, который в своем Twitter допустил возможность военного решения конфликта с КНДР, пригрозив Пхеньяну "разрушительным" ответом.

Ранее власти Северной Кореи заявили о готовности сбивать американские военные самолеты. Это произошло после демонстративного пролета бомбардировщиков и истребителей ВВС США вдоль побережья КНДР.