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Посол: динамика отношений между Западом и РФ зависит только от Путина (19)

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Политика | 1 октября 2017 года, 19:49

В данный момент дальнейшая динамика отношений между Россией и Западом зависит от того, какой путь выберет президент России Владимир Путин, сказал посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Причина, почему отношения между Западом и Россией достигли одной из низших точек - действия России в Крыму и на Украине. Однако важно понять, что принудить государство к чему-либо крайне сложно, и ни одна международная организация не может принудить Россию изменить ее политику.

По словам Риекстиньша, Запад должен стараться убедить Россию в том, что в ее долгосрочных интересах - прагматичный, рациональный диалог и сотрудничество с Западом. Попытка формировать это сотрудничество на фундаментальных ценностях - вот правильный путь, считает дипломат.

"Запад несколько раз демонстрировал свою готовность идти в этом направлении, и сейчас мяч на стороне России. В настоящий момент сотрудничество ограничено, и режимы санкций определены. Мне сложно представить, что санкции против России будут пересмотрены, если не будет прогресса по минским соглашениям", - сказал Риекстиньш.

Он считает ошибкой позицию Запада в 2008 году во время войны в Грузии. Тогда Запад думал, что России как правопреемнице СССР трудно психологически преодолеть распад СССР, и войну следует воспринимать как побочный эффект.

Как оказалось, эта оценка Запада была неверной, и, вероятно, в тот момент Запад был не готов говорить с Россией открыто. Ситуация на Украине стала подтверждением, что Россия выбрала путь, неприемлемый для Запада.

Комментарии 19
мнение 9 часов назад
Да.
Как перестаните плевать в сторону соседа,тогда и разговаривать с вами начнут.
Но не перестаните, вы всего лишь исполняете команды.
Так что заявления ваши неочём.
Вам нет веры.
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com. 8 часов назад
...мяч на стороне Путина, все зависит от решения Путина....но Россию обложили санкциями, разговаривают через плечо, русофобия- главное во всех темах СМИ и т.д. .Так что так, как ведет себя Россия- это единственный тип поведения- гордо и независимо, пусть сложно жить, но лучше так, чем постоянно заискивающе смотреть в рот другим.
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Избушка 9 часов назад
Президент России Владимир Путин выбрал путь с которого не свернёт как это делают некоторые прогнувшиеся страны!
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