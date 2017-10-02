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Со 2 октября в Литве вступает в силу полугодовой запрет на ретрансляцию российского телеканала ТВЦi. Причина запрета - подстрекательство к войне и разжигание ненависти, сообщает агентство BNS.

Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) приняла решение остановить ретрансляцию две недели назад, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов. Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.

Внимание ЛКРТВ привлекли комментарии, сделанные в программе "Право знать" 10 июня депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским. По мнению литовской комиссии, лидер ЛДПР своими заявлениями подстрекал к войне, разжигал ненависть и нетерпимость между народами.

В программе "Право знать" Жириновский говорил об оккупации Украиной Приднестровья.

Источник: Rus.Delfi.lv