В Литве остановили ретрансляцию ТВЦi из-за разжигания ненависти Жириновским (3)
Со 2 октября в Литве вступает в силу полугодовой запрет на ретрансляцию российского телеканала ТВЦi. Причина запрета - подстрекательство к войне и разжигание ненависти, сообщает агентство BNS.
Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) приняла решение остановить ретрансляцию две недели назад, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов. Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.
Внимание ЛКРТВ привлекли комментарии, сделанные в программе "Право знать" 10 июня депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским. По мнению литовской комиссии, лидер ЛДПР своими заявлениями подстрекал к войне, разжигал ненависть и нетерпимость между народами.
В программе "Право знать" Жириновский говорил об оккупации Украиной Приднестровья.
Источник: Rus.Delfi.lv