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Референдум о независимости Каталонии - это внутреннее дело Испании, которое надо решать по законам и конституции страны, отметили в Министерстве иностранных дел Латвии.

МИД высказал сочувствие в связи с трагическими событиями во время референдума, и выражает надежду, что ситуацию удастся решить политическим и конституционным путем.

МИД подчеркивает, что насилие не является подходящим методом в политическом процессе. МИД призывает стороны придерживаться сбалансированного подхода.

Как ранее писал Mixnews.lv, референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября. Официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления. Между тем Мадрид не признает легитимность голосования. Испанские СМИ сообщают о массовых беспорядках в ходе мероприятия. В частности, сообщалось, что полиция силой выводила голосующих с участков в Каталонии. В Барселоне сотрудники правоохранительных органов применили против голосовавших резиновые пули.

По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.