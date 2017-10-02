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Премьер-министр Марис Кучинскис выражает сожаление в связи со случаями насилия в Каталонии и надеется, что конфликт будет разрешен политическим путем, сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс.

"Позиция Латвии в отношении каталонского вопроса неизменна - это внутренний вопрос Испании, который следует решать согласно испанским законам и конституции", - отметил Кучинскис.

Насилие не может быть методом, применяемым в политических процессах, уверен он.

Напомним, на состоявшемся в воскресенье в Каталонии референдуме 90% участников проголосовали за независимость региона.

По информации властей, запретивших референдум, в столкновениях с полицией во время референдума пострадали 844 человека.