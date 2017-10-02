Кучинскис: насилие не может быть методом, применяемым в политике (5)
Политика | 2 октября 2017 года, 18:58
Премьер-министр Марис Кучинскис выражает сожаление в связи со случаями насилия в Каталонии и надеется, что конфликт будет разрешен политическим путем, сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс.
"Позиция Латвии в отношении каталонского вопроса неизменна - это внутренний вопрос Испании, который следует решать согласно испанским законам и конституции", - отметил Кучинскис.
Насилие не может быть методом, применяемым в политических процессах, уверен он.
Напомним, на состоявшемся в воскресенье в Каталонии референдуме 90% участников проголосовали за независимость региона.
По информации властей, запретивших референдум, в столкновениях с полицией во время референдума пострадали 844 человека.
Да сам вызовет АЛЬФУ без раздумий!
Да вот только и бойцы такие же нищие,и как бы на 180градусов не развернулись!КОЗЁЛ!