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Кучинскис: насилие не может быть методом, применяемым в политике (5)

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Политика | 2 октября 2017 года, 18:58

Премьер-министр Марис Кучинскис выражает сожаление в связи со случаями насилия в Каталонии и надеется, что конфликт будет разрешен политическим путем, сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс.

"Позиция Латвии в отношении каталонского вопроса неизменна - это внутренний вопрос Испании, который следует решать согласно испанским законам и конституции", - отметил Кучинскис.

Насилие не может быть методом, применяемым в политических процессах, уверен он.

Напомним, на состоявшемся в воскресенье в Каталонии референдуме 90% участников проголосовали за независимость региона.

По информации властей, запретивших референдум, в столкновениях с полицией во время референдума пострадали 844 человека.

Комментарии 5
ТТ4 часа назад
Посмотрим что скажет этот "мастер ухода и игнорирования ПРОБЛЕМ",когда нынешние 20ти летние захотят завести семью,купить жильё,машину,достойно учить и воспитывать своих детей,но не смогут этого сделать потому что им надо будет кормить вот таких хитрожопых чиновников и весь бездарный и раздутый госсаппарат!
Да сам вызовет АЛЬФУ без раздумий!
Да вот только и бойцы такие же нищие,и как бы на 180градусов не развернулись!КОЗЁЛ!
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Подхалим4 часа назад
Дальше сожалей а не осуждай двуликий премьер!
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Eyewitness2 часа назад
Двуликий! Да у него, как и у всех приспособленцев 4-5 масок, а может и более. Мерзкая и ничтожная тварь. Выражает сожаление, видите ли, а тысячи погибших на Донбассе даже этого не удостоились. Мразь! Терпеть ненавижу таких.
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