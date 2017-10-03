Политика |

Референдум об отделении Каталонии - это внутреннее дело Испании, указал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, выразив сожаление, что власти вынуждены были применить силу для разгона протестующих.

Кроме того, комментируя в интервью газете Latvijas Avīze произошедшие в Испании беспорядки, Ринкевич не исключил участия в этом процессе России.

"У нас может быть много эмоций по референдуму в Каталонии в контексте истории стран Балтии. Однако существенное отличие в том, что страны Балтии согласно международной судебной оценке были незаконно оккупированы. В данном случае, мы не можем подвергнуть сомнению конституцию Испании от 1978 года", - указал министр, выразив сожаление по поводу применения силы против протестующих, так как это не является методом долгосрочной политики.

Ринкевич в то же время призвал серьезно оценить вероятное участие России в процессе проведения референдума.

"Этот аспект нуждается в серьезной оценке. В процессе референдума широрко использовались социальные сети, скопированные новости, иногда невозможно было понять какие из них создавали реальные люди, а какие роботы. Референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую Россия использовала, чтобы расколоть ЕС", - указал глава МИД Латвии.

Ринкевич высказал серьезные опасения в отношении такой многонациональной страны, как Россия.

"У тех стран, у которых различная административно-территориальная система, например федерация, где живут разные народы, необходимо быть осторожным. Что посеешь в других странах, то пожнешь у себя, бумерангом прилетит ответка", - указал глава МИД Латвии.

Как сообщалось, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии состоялся референдум об отделении региона от Испании. Власти Испании не признают референдум законным, ссылаясь на то, что он противоречит испанской конституции.

В Каталонию были отправлены испанские полицейские, которые опечатывали избирательные участки и разгоняли очереди желающих проголосовать, используя резиновые пули. От действий полиции пострадали более 800 человек.

Еврокомиссия также признала референдум о независимости. Одновременно Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии.

фото flickr.com