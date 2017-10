Политика |

Президент России Владимир Путин на церемонии аккредитации иностранных послов выразил новому послу Латвии в России Марису Риекстиньшу готовность развивать добрососедские отношения с Латвией на основе интересов обеих сторон, сообщили в МИД.

Сегодня в Кремле прошла церемония аккредитации иностранных послов, во время которой верительные грамоты президенту России вручил также Риекстиньш, пишет la.lv.

Риекстиньш в свою очередь заверил российского президента в открытости Латвии к двухстороннему диалогу.

Как сообщалось, Риекстиньш сменил в должности посла России в Москве Астру Курме, занимавшую ее с 2013 года.

