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Президент России Владимир Путин на церемонии аккредитации иностранных послов выразил новому послу Латвии в России Марису Риекстиньшу готовность развивать добрососедские отношения с Латвией на основе интересов обеих сторон, сообщили в МИД.

Сегодня в Кремле прошла церемония аккредитации иностранных послов, во время которой верительные грамоты президенту России вручил также Риекстиньш, пишет la.lv.

Риекстиньш в свою очередь заверил российского президента в открытости Латвии к двухстороннему диалогу.

Как сообщалось, Риекстиньш сменил в должности посла России в Москве Астру Курме, занимавшую ее с 2013 года.

Ambassador of Latvia Māris Riekstiņš presented his letters of credence to president of Russia Vladimir Putin. https://t.co/QwmuWpoSrh pic.twitter.com/sR0Jh3GI5s — Latvia in Russia (@LVembRussia) 3 октября 2017 г.

Как ранее заявил новый посол Латвии в России Марис Риекстиньш, поездка в Россию - миссия непростая, и нынешние негативные отношения между Западом и Россией, в том числе и отношения между Латвией и Россией, все только осложняют. По словам Риекстиньша, совершенно ясно, что ни один дипломат или посол не является волшебником, но все же каждый из них обязан постараться улучшить ситуацию.

Рекстиньш считает, что между Россией и Латвией накопилось много предубеждений и пришло время их решать.

Фото: kremlin.ru, twitter.com/ Riekstiņš