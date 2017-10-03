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Путин: Россия готова развивать добрососедские отношения с Латвией (6)

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Политика | 3 октября 2017 года, 16:36

Президент России Владимир Путин на церемонии аккредитации иностранных послов выразил новому послу Латвии в России Марису Риекстиньшу готовность развивать добрососедские отношения с Латвией на основе интересов обеих сторон, сообщили в МИД.

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Сегодня в Кремле прошла церемония аккредитации иностранных послов, во время которой верительные грамоты президенту России вручил также Риекстиньш, пишет la.lv.

Риекстиньш в свою очередь заверил российского президента в открытости Латвии к двухстороннему диалогу.

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Как сообщалось, Риекстиньш сменил в должности посла России в Москве Астру Курме, занимавшую ее с 2013 года.

Как ранее заявил новый посол Латвии в России Марис Риекстиньш, поездка в Россию - миссия непростая, и нынешние негативные отношения между Западом и Россией, в том числе и отношения между Латвией и Россией, все только осложняют. По словам Риекстиньша, совершенно ясно, что ни один дипломат или посол не является волшебником, но все же каждый из них обязан постараться улучшить ситуацию.

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Рекстиньш считает, что между Россией и Латвией накопилось много предубеждений и пришло время их решать.

Фото: kremlin.ru, twitter.com/ Riekstiņš

Комментарии 6
Ilja Antonovs27 минут назад
Ла*тыши не готовы, так как им нужна Россия в форме угрозы а том им народ нечем пугать будет.
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NIGA31 минуту назад
Пока Латвия не залижет до блеска задний проход Америке, никаких отношений не будет. Вова, ты же "бесплатно" не даёшь бабло?
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Garik23 минуты назад

Президент России Владимир Путин на церемонии аккредитации иностранных послов выразил новому послу Латвии в России Марису Риекстиньшу готовность развивать добрососедские отношения с Латвией на основе интересов обеих сторон, сообщили в МИД...
Щас Риекстиньш "вторую сторону" спросит. Даже не сомневаюсь что ответят: Hands up! Kreml to Navalny! Siberia and Krimea to USA!
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