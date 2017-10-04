Политика |

Депутат Сейма Артусс Кайминьш ищет себе помощника для работы в Сейме, об этом политик сообщал вечером во вторник в социальной сети Facebook.

"Ищу для работы в Сейме себе помощника. На неполную ставку. Зарплата 500 евро после уплаты налогов. Претенденту необходимо иметь юридическое образование и понимание в разработке законов, а также быть предприимчивым и, конечно, смелым, чтобы быть моим помощником", - сказано в объявлении.

Подписчики стали активно делиться информацией и комментировать пост политика.

"Если захочу посмотреть на клоуна, то схожу лучше в цирк", - написал один из пользователей соцсети.

Другие спрашивали, почему такая маленькая зарплата, тем более с юридическим образованием. "Я бы согласился, но на 600 евро", - пишет один пользователь, а другой указал, что он варианты "меньше 1500 евро даже не рассматривает".

"Ну,ну. За полставки это очень хорошо. Большая часть населения в Латвии работает за полную ставку в 500 евро. Особенно в регионах и также с высшим образованием", - прокомментировала одна женщина.

А одна из подписчиц пристыдила капризных людей, которым сложно угодить.

"Не понимаю, тут предлагают работу, а люди такие странные! То зарплата маленькая, то клоун, то еще что-то...Скажите, как у человека возникнет желание бороться за справедливость, если у других такое несерьезное отношение. Если сами ничего не делают, только критикуют , то лучше уж точно помолчать. Не было бы этого клоуна, как вы его называете, о многом мы бы и не знали", - написала девушка.

фото Арусса Кайминьша из Facebook