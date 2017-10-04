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Экс-премьер Латвии, ныне вице-председатель Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога в комиссии Жан-Клода Юнкера в интервью газете Latvijas Avīze признался, что никогда не исключал возможности возглавить Кабинет министров Латвии. Впрочем, пока это только в теории, так как у господина Домбровскиса нет конкретного плана действий в этом направлении.

"Развитие Латвии происходит, несмотря на то, что есть вопросы, которые требуют решения. Под руководством Лаймдоты Страуюмы Латвия успешно прошла президентство в Совете ЕС, правительство Мариса Кучинскиса закончило процесс вступления в Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономическое развитие Латвии достаточно стабильно. Конечно, существуют и проблемы, которые всплыли в свете так называемых "разговоро олигархов"", - указал политик.

По его словам, в Латвии есть вопросы, которые необходимо оперативно решать.

"Латвия должна продолжать работать над структурными реформами для укрепления конкурентноспособности государства, а также над укреплением госуправления", - указал Домбровскис.

Напомним, Валдис Домбровскис является членом партии "Единство", он трижды возглавлял кабинет министров Латвии - был премьером с 12 марта 2009 года по 27 ноября 2013 года.

В 2009 году условиях фактического банкротства страны во время Мирового финансового кризиса, Домбровскис провел самое большое сокращение бюджета. До 21% вырос НДС, выросли акцизы на бензин и алкоголь, перед учебным годом закрыты 54 школы, почти наполовину снизилось финансирование больниц, были сокращены бюджеты самоуправлений - почти до 40 %. Экономический рост возобновился лишь с 2011 года.

Развитие страны в годы своего правления Валдис Домбровскис назвал "Историей успеха".

Подал в отставку 27 ноября 2013 года после беседы с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем, пояснив, что берет на себя политическую ответственность за трагедию в Золитуде, в результате которой погибли 54 человека.

Вплоть до формирования нового правительства, на протяжении двух месяцев исполнял обязанности главы правительства. В это время с 1 января 2014 года Латвия вступила в еврозону.

В январе 2014 года, после утверждения нового кабинета министров под руководством Лаймдоты Страуюмы, восстановил мандат депутата Сейма.

В мае 2014 года вновь избран в Европейский парламент. В октябре 2014 года получил пост вице-председателя Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога в комиссии Жан-Клода Юнкера.