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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили из Австрии подержанные 120-миллиметровые минометы, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Минометы были доставлены минувшим летом и в дальнейшем будут использоваться для нужд подразделений НВС и Земессардзе, пишет nra.lv.

Из соображений безопасности Минобороны не сообщает количество минометов, но отмечает, что доставлено все предусмотренное договором оружие.

Минометы этого калибра уже имеются на вооружении НВС Латвии и демонстрировались на военных парадах 18 ноября.

Поставка минометов предусмотрена заключенным между министерствами обороны Латвии и Австрии двухсторонним договорoм, сумма которого составляет 6 млн евро.

1 октября в Латвию также были доставлены первые самоходные гаубицы, закупленные НВС в Австрии.

В целом латвийская армия купит в Австрии 47 единиц боевой техники.

Фото: Таисия Воронцова