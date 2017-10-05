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Национальное объединение в понедельник призовет правительственные партии поддержать перевод государственных и муниципальных школ полностью на латышский язык обучения, об этом на страницах газеты Latvijas Avīze пишет лидер VL!-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

По словам политика, на словах этой инициативе возражает лишь редкий политик. Однако до сих пор каждый раз, когда подходит время принять конкретное решение, партии находят какие-то причины, чтобы все оставить как есть.

"Это означает, что спустя 27 лет после восстановления независимости Латвии, пункт Конституции о латышском языке, как единственном государственном так и не соблюдается. Школьников обучают по образцу советских времен - на двух языках, по двум закрытым системам и по различным учебникам", - указывает лидер нацблока.

Когда Нацобъединение вошло в правительство, оно добилось, чтобы в правительственной декларации была внесена запись о переводе образования на латышский язык обучения уже к 2018 году. Партии уже тогда говорили, что перевод нужен, но так быстро это осуществить невозможно.

В момент, когда министром образования стал Карлис Шадурскис, на момент обманчиво показалось, что выросли надежды добиться результата.

С трибуны Сейма господин Шадурскис вяло попытался отстоять эту идею. Поэтому в декларацию было внесено обещание разработать хотя бы план перевода обучения на государственный язык. Сроки нынешнего Сейма завершаются, а никакого плана до сих пор нет.

Национальное объединение, по словам Дзинтарса, разработало поправки к закону об образовании, которые не позволят отклонить идею, найти отговорки о различных неприменимых методиках или терминах.

"Мы не допустим записывать в законе ни методики обучения, ни даты, когда может быть введено образование только на латышском. Мы предложим в законе вписать только цель - учеба в государственных и муниципальных образовательных учреждениях должна проходить на латышском, а устанавливать даты, методики и то, каким образом будет реализована эта цель, мы делегируем Кабинету министров", - подчеркнул политик.

На этот раз вопрос будет поставлен ребром.

"Проще говоря, каждой партии и каждому депутату надо будет ответить точно так же, как и во время телевизионных дебатов: "да" или "нет". На этот раз возможность поднять сразу две карточки будет запрещена", - указал глава нацблока.

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