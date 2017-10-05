В России Ринкевича назвали "агрегатором фейковых новостей" (20)

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Политика | 5 октября 2017 года, 14:31

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича "агрегатором фейковых новостей" в ответ на его сравнение референдума о независимости Каталонии с "упавшей на пол конфеткой" для России.

"Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета?" — удивляется она на своей странице в Facebook.

"Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков", — добавила дипломат.

В интервью газете Latvijas Avize Ринкевич заявил, что "референдум о независимости Каталонии для России был как "упавшая на пол конфета", которую она использовала, чтобы расколоть ЕС". При этом в Москве подчеркивали, что считают события вокруг референдума внутренним делом Испании.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти, прошел в минувшее воскресенье. На некоторых участках вспыхивали столкновения между полицией и избирателями, пострадали почти 900 человек.

В плебисците, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90 процентов высказались за независимость Каталонии.

Фото из Twitter

Источник: РИА Новости
Комментарии 20
Натуралист2 часа назад
В Латвии его называют проще, педик!
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скорее1 час назад
просто жопоблуд
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Высшее общество1 час назад
Нет не много, это Латвия много на себя берёт подгоняя свои отчёты, на самом деле Латвия почти в конце планеты всей!
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