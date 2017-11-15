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Бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце покинула партию "Единство". Об этом политик сообщила на своей странице в Facebook.

Мурниеце пришла в политику в 2001 году, вступив в партию "Новое время". После того как рейтинги "Нового времени" упали, партия стала частью "Единства".

Как отметила сама экс-политик, после ее ухода с поста министра внутренних дел, логично было бы покинуть и партию, но там еще оставались люди, для которых та "хотела быть опорой".

"Ножи в спину, драки и торговля должностями, взаимные оскорбления, раздел влияния, хождение по головам друг друга, лицемерные улыбки в лицо и злословие перед камерами", - так охарактеризовала Мурниеце то, что происходит сейчас в партии.

После 17-летней карьеры в политике бывшая министр заявила, что ни о чем не жалеет и теперь она "свободна".

Фото: facebook.com/murniecelinda