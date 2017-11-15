Депутаты готовы окончательно одобрить госбюджет 2018 года (2)

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Политика | 15 ноября 2017 года, 18:26

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сегодня одобрила проект госбюджета 2018 года для рассмотрения в окончательном чтении, в основном придерживаясь в вопросах финансирования решений правительства.

За передачу проекта бюджета на рассмотрение в окончательном чтении проголосовали шесть коалиционных депутатов, против были четыре оппозиционных депутата.

Комиссия одобрила всего несколько предложений, не получивших ранее поддержки правительства. Было рассмотрено около 100 предложений к бюджету и рамкам среднесрочного бюджета на 2018-2020 гг., а также почти 300 предложений к 28 сопровождающим госбюджет законопроектам.

Ранее депутаты предложили в бюджете 2018 года перераспределить 223 млн евро, но правительство одобрило только выделение 2,402 млн евро на обеспечение деятельности школ-интернатов.

Планируется, что в окончательном чтении Сейм рассмотрит законопроект о госбюджете, о рамках среднесрочного бюджета на 2018-2020 гг. и 28 сопровождающих бюджет законопроектов 22 ноября.

Комментарии 2
sdng 6 часов назад
для 100 человек решающих за нас : в церковь сходите ...убогие ...Покайтеся - вы грешники, вы существа падшие и погибшие, вы находитесь в челюстях вечной смерти, нуждаетесь во спасении .... ну как то так ...
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Вася1 день назад
Бюджет трещит по швам,ваши нерусскоязычные избиратели валят из Латвии целыми поселениями,а вы любите кушать и вкусно.Но наступает время,причем стремительно,когда кормушка пустеет и я очень надеюсь в самое ближайшее время,что из за нехватки средств на ваше бестолковое содержание ваш аппарат будет сокращен хотя бы на 60%.Кофе будете пить уже на хуторах и за свои.
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