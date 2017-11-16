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На этой неделе подписан меморандум о взаимопонимании Латвии и Люксембурга, который предусматривает выделение Люксембургом 3 млн евро на укрепление Адажской военной базы, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на LTV министр обороны Раймонд Бергманис.

Это, по словам главы Минобороны, добровольный вклад Люксембурга в расширение присутствия НАТО в Латвии как принимающей страны.

На этой неделе Бергманис посетил Люксембург с рабочим визитом и встретился с министром обороны этой страны Этьеном Шнейдером и президентом Палаты депутатов Люксембурга Марсом ди Бартоломео. Во время встреч обсуждалось сотрудничество Латвии и Люксембурга в сфере обороны.

Фото: flickr.com