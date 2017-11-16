Аболтиня будет руководить фракцией "Единства" до конца года (5)

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Политика | 16 ноября 2017 года, 20:48

Руководство парламентской фракции "Единства" сменится 21 декабря, сообщили представители партии.

До этой даты фракцией продолжит руководить исключенная из "Единства" Солвита Аболтиня.

Смена руководства фракцией приурочена к окончанию осенней сессии Сейма, сказал лидер "Единства" Арвил Ашераденс.

Прошли также консультации по принципам совместной работы депутатов, входящих во фракцию "Единства".

Как сообщалось, из 22 депутатов фракции членами "Единства" остаются лишь десять.

Комментарии 5
они 14 часа назад
что там в единстве с дуба рухнули - сами исключили улюлюлю и оставили её руководить собой до концам года. совсем без головы депутаты
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Хи-хи 15 часов назад
"НУ ДАЙТЕ ПОРУЛИТЬ ХОТЬ НА ПОСЛЕДОК",или наложу себе в руки.
Писец,какие долбочесы!
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Пых13 часа назад
А как же Абы да Кабы? Ему же обещали?
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