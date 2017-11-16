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Руководство парламентской фракции "Единства" сменится 21 декабря, сообщили представители партии.

До этой даты фракцией продолжит руководить исключенная из "Единства" Солвита Аболтиня.

Смена руководства фракцией приурочена к окончанию осенней сессии Сейма, сказал лидер "Единства" Арвил Ашераденс.

Прошли также консультации по принципам совместной работы депутатов, входящих во фракцию "Единства".

Как сообщалось, из 22 депутатов фракции членами "Единства" остаются лишь десять.