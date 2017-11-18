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Накануне дня провозглашения независимости Латвийской республики глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич устроил торжественный прием для аккредитованных резиденствующих и нерезидентствующих в Латвии послов, депутатов Сейма и представителей правительства, депутатов Европейского парламента и партнеров Министерства иностранных дел по сотрудничеству.

Обращаясь к собравшимся, Эдгар Ринкевич поблагодарил присутствующих за вклад в укрепление независимости государства, отстаивая интересы страны в Европе и в мире, укрепляя ее независимость и безопасность.

По словам главы МИД, свободу и независимость необходимо защищать на основе мудрой политики и права. Это приходится делать в быстро меняющихся условиях.

"Наше будущее - активная дипломатия, укрепление ЕС и НАТО, а также повышение нашего благосостояния", - указал Ринкевич.

.@edgarsrinkevics: Mūsu nākotne ir aktīvā diplomātijā, Eiropas Savienības un NATO stiprināšanā, un mūsu labklājības celšanā https://t.co/N3fuX1gQJw pic.twitter.com/8zRV70O5bf — Ārlietu ministrija (@Arlietas) November 17, 2017

_фото Twitter/Ārlietu ministrija _