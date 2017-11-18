Ринкевич: будущее Латвии - укрепление ЕС и НАТО, повышение благосостояния народа (14)

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Политика | 18 ноября 2017 года, 11:03

Накануне дня провозглашения независимости Латвийской республики глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич устроил торжественный прием для аккредитованных резиденствующих и нерезидентствующих в Латвии послов, депутатов Сейма и представителей правительства, депутатов Европейского парламента и партнеров Министерства иностранных дел по сотрудничеству.

Обращаясь к собравшимся, Эдгар Ринкевич поблагодарил присутствующих за вклад в укрепление независимости государства, отстаивая интересы страны в Европе и в мире, укрепляя ее независимость и безопасность.

По словам главы МИД, свободу и независимость необходимо защищать на основе мудрой политики и права. Это приходится делать в быстро меняющихся условиях.

"Наше будущее - активная дипломатия, укрепление ЕС и НАТО, а также повышение нашего благосостояния", - указал Ринкевич.

_фото Twitter/Ārlietu ministrija _

Комментарии 14
Eliza 1 час назад
Прикрыл бы ты уж свою пердёжницу.
Достал уже, соросовская морда продажная.
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алекс1 час назад
На счет укрепления НАТО и ЕС-верю безоговорочно.Вот третий пункт под вопросом,потому как народ ограничивается последнние 27 лет только чиновниками всех рангов.Хуже жить они не захотят.поэтому то все останется как есть.Нам то Эстонию не догнать,об об остальной ,укрепляемой Латвией ЕС,вообще молчу.
Но сказать то что то надо и зародить надежду на светлое будущее перед отходом на кладбище большинству населения.
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Лёлик1 час назад
С чем , чем , так с этим , у них проблем нет , при этом всё , что нажито непосильным трудом , хранят в американских банках...
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