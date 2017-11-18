Спикер Сейма: политики своей работой должны заслужить доверие общества (10)
Парламент должен работать так, чтобы заслуживать больше доверия со стороны общества, заявила на торжественном заседании Сейма в честь годовщины провозглашения Латвийской Республики его председатель Инара Мурниеце.
Она отметила, что в процессе формирования Латвийского государства важными моментами были принципы парламентаризма и демократии. "Парламентаризм и демократия - это основы Латвийского государства, поэтому важно укреплять их и сегодня", - сказала спикер.
Мурниеце подчеркнула, что Сейм должен повышать авторитет своей работой. "Сейму дан наибольший мандат, и мы это доверие должны оправдывать каждый день", - сказала она, добавив, что парламент должен принимать такие законы, которые идут на пользу всему обществу.
Она напомнила, что это последнее 18 ноября, когда на торжественное заседание собираются депутаты 12-го Сейма, потому что к 100-летию государства будет избран уже новый парламент.
"Так будем же работать так, чтобы парламент заслуживал больше доверия со стороны общества", - призвала депутатов председатель Сейма.
фото flickr.com/saeima.lv