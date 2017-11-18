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Выдвинутый на пост руководителя фракции "Единство" в парламенте, депутат Сейма Хосам Абу Мери в программе "Preses klubs" RīgaTV 24 пообещал, что если после его утверждения на должности продолжатся интриги, он уйдет не только из партии, но из политики.

К тому же, будучи свободным мужчиной, он обязался посвятить все свое свободное время Латвии.

"Как только появятся первые интриги, сразу уйду. Не только из фракции, но из политики. Так как я все время говорю, что я думаю, и не вступаю ни в какие интриги не во фракции, ни в политике", - сказал Абу Мери.

Политик считает, что демократия в "Единстве" зашла слишком далеко, так как "каждый говорит, что хочет". Он считает, что слишком часто происходит публичная "стирка грязного белья".

"Все ссорятся. Мы ссоримся также дома, но на самом ли деле надо каждый раз это показывать и публично говорить, что происходит в каждом доме?", - вопрошает Абу Мери.

Политик указал, что таким образом "Единство" рушит свой образ и не дает развиваться.

"Интриги влияют на образ "Единства", образ фракции, мой личный образ. Поэтому, люди, вы не хотите меняться, не хотите показать свою работу. Ну тогда оставайтесь там, где вы есть!", - сказал Абу Мери.

Политик призвал своих коллег работать профессионально и показать "Единство" в лучшем света перед выборами.

"Я надеюсь, что коллеги поймут, что это последний год перед выборами. Проживем этот год нормально и без интриг, каждый работая в своей сфере! Так как на самом деле все члены фракции "Единства" являются профессиональными людьми", - сказал Абу Мери.

фото flickr.com/saeima.lv