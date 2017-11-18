Вейонис: Латвия принадлежит народу и только от него зависит будущее страны! (47)

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Политика | 18 ноября 2017 года, 20:55

Чтобы Латвия процветала и жизнь стала лучше, ни на минуту нельзя останавливаться на достигнутом, сказал во время торжественного выступления у памятника Свободы в честь 99 годовщины провозглашения независимости Латвийской Республики президент страны Раймонд Вейонис.

Вейонис подчеркнул, что сегодня начинается сотый год Латвии, в свою очередь столетие для нашей свободы означает мир, который ближе к вечности, нежели человеческой жизни. "Это вписано в историю государства с большой буквы", - сказал Вейонис.

Латвия - это не просто слово. Это вера в свободу, передаваемая из поколения в поколение, за которую нам не раз пришлось платить самую высокую цену. Это наша земля, и второй такой не найти на всем белом свете. Латвия – это мы, здесь и сейчас.

Президент также указал, что у каждого из нас здесь свой рассказ о Латвии и он хотел бы, чтобы это был длинный рассказ о нашей свободе.

"Я хочу, чтобы это была столетняя история о нашей свободе, ибо сегодня под красно-бело-красными флагами я могу смело сказать: "Мы победили."
Поэтому давайте праздновать столетие достойно! Нет лучшей причины для праздника, чем свобода, и у народа нет больше причины для чувства гордости, чем свое государство", - сказал Вейонис.

По словам главы государства, во время оккупации слова «Боже, благослови Латвию!» были опасны и запрещены.

"Сегодня мы можем спокойно петь наш гимн. Безопасно, как никогда раньше. Потому что мы не только можем, но и хотим и умеем защитить нашу страну. Это современная и свободная страна, которая для многих также является примером. На момент основания государства у нас была идея о независимости, у нас была воля принять это решение, и была единая сила выполнить это решение, чтобы построить все с самого начала, с основания. Сегодня мы имеем намного больше", - сказал президент.

Однако, как считает президент, чтобы наша страна процветала и жизнь наладилась, мы не имеем права почивать на лаврах былых достижений.

"Латвия станет долгожителем, потому что мы свободны в своем праве формировать собственное будущее и это право мы должны использовать", - заявил он.

Самый важный вопрос в том, какой Латвия станет в ближайшие двадцать, тридцать и сто лет, считает президент.

"Будущее принадлежит нашим детям и внукам, и самое ценное, что мы можем им дать, это хорошее образование. Поэтому я призываю продолжить наш путь к обществу, основанному на знаниях. Давайте поддержим тех, кто борется за образование, достойное будущего, за то, чтобы дети с удовольствием ходили в школу и были готовы к миру завтрашнего дня.
Мы - европейская страна, но и в этой области многое еще предстоит сделать. Чтобы стать частью активной Европы, уже в следующем десятилетии мы должны прекратить быть берущими и стать дающими, больше не быть робкими новичками в Европейском союзе, а его дальновидными созидателями", - указал глава государства.

После осознания своего положения, Латвия продолжит перевоплощение Европы в открытую и разнообразную, демократическую модель для остального мира.

"Следующий год принесет нам не только торжество, но и выборы в Сейму. Осенью следующего года каждый человек должен будет решить, кому мы доверим право представлять наше общество и обязанность вести нашу страну вперед", - подчеркнул Вейонис.

Глава государства призвал людей быть социально и политически активными, чтобы Латвия процветала и впредь.

"Конституция гласит, что власть принадлежит народу. Я призываю вас – не дайте этому остаться только буквой закона. Будьте готовы действовать! Следите за государственными делами, защищайте свои интересы, обсуждайте, говорите. Размышляйте сами и подключите своих близких. Используйте все возможности, предусмотренные в Конституции!
Мы знаем цену нашей независимости. Еще во многих уголках земного шара люди были бы готовы отдать все за то, что нам принадлежит – за собственное государство. Для нас это причина не только для торжества, но и для ответственности. И это лучшая причина не оставаться в стороне", - сказал Вейонис.

"Здесь, у памятника Свободы и у телевизионных экранов, я призываю вас - не оставайтесь в стороне! "Учиться никогда не бывает слишком поздно. Никогда не поздно гордиться своим народом и укреплять свою страну. И сейчас самое время вместе продолжить создание современной, демократической и открытой Латвии таким образом, чтобы мы процветали и удивляли мир еще сотни лет! Давайте отпразднуем первое столетие! И давайте проживем каждый день так, чтобы на следующее 18 ноября каждый из нас мог сказать с еще большей гордостью и уверенностью: "Латвия- это я". Боже, благослови Латвию!", - завершил выступление президент.

фото president.lv

Комментарии 47
Олег 10 часов назад
Латвия принадлежит народу - это одна единственная правда.
Другая правда- это когда правящие свиньи пропили,проели и распродали родину,сдали территорию под новую оккупацию. Это когда не прикрыто довели людей до обнищания,и издевательски продолжают обворовывать людей. Сволочи и свиньи одним словом( похвальные слова закончились).
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Борменталь 10 часов назад
К сожалению Латвия всё больше напоминает страну из сказки Шварца "голый король".Все прекрасно видят что король то голый но продолжают под всеобщее восторженное улюлюканье восхищаться его нарядом.

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RusLv 10 часов назад
(((Уже Уши вянут... от вас и ваших заявлений !
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