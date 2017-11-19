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Армии доставят резервные части для бронетранспортеров стоимостью почти полмиллиона евро, сообщает Nra.lv .

Резервные части для броневых вездеходов HMMWV доставит американское предприятие Brighton Cromwell LLC за 440 000 евро.

Стоит добавить, что Минобороны объявило о масштабной закупке бронетранспортеров. Однако сейчас пока не разглашается ни количество броневых машин, ни планируемое финансирование.

Приобретение высокомобильных, полноприводных, тактических легких и средних транспортных средств запланировано путем переговоров.

Фото: pixabay.com