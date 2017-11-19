Латвийская армия заплатит США полмиллиона евро (32)
Политика | 19 ноября 2017 года, 11:33
Армии доставят резервные части для бронетранспортеров стоимостью почти полмиллиона евро, сообщает Nra.lv .
Резервные части для броневых вездеходов HMMWV доставит американское предприятие Brighton Cromwell LLC за 440 000 евро.
Стоит добавить, что Минобороны объявило о масштабной закупке бронетранспортеров. Однако сейчас пока не разглашается ни количество броневых машин, ни планируемое финансирование.
Приобретение высокомобильных, полноприводных, тактических легких и средних транспортных средств запланировано путем переговоров.
Фото: pixabay.com
Сколько отката вся эта гопота-получит в карманы!
А для озабоченных- Маршируйте с факелами-орите о вечной боли...
С Праздником ЛАТВИЯ!!!