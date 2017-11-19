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Депутат Европарламента Татьяна Жданок в скором времени планирует предложить жителям Латвии подписаться под инициативой европейских граждан за защиту нацменьшинств, проживающих на территории Европейского союза (ЕС).

Как указано на сайте петиции “Minority SafePack – миллион подписей за разнообразие в Европе”, авторы этой инициативы приглашают ЕС улучшить защиту тех персон, которые принадлежат к национальным и лингвистическим меньшинствам. Также предлагается усиливать культурное и языковое разнообразие в Евросоюзе.

Авторы инициативы считают, что в общей сложности правовые акты должны предполагать политические мероприятия в таких сферах как региональные и языки нацменьшинств, образование и культура нацменьшинств, региональная политика, соучастие, равенство, содержание аудиовизуальных и других средств сообщения и региональная (государственная) поддержка.

Инициатива была зарегистрирована 3 апреля 2017 года и срок окончания сбора подписей назначен на 3 апреля 2018 года. Сейчас петицию подписали 50 000 человек, но чтобы она была успешной, нужно собрать как минимум один миллион сообщений о поддержке и, семи странам надо достичь минимальное количество подписавшихся.

По данным, доступным на портале инициативы известно, что в Латвии под ней подписались меньше 20 человек. Самая большая активность наблюдается в Румынии, где предложение поддержали 37 000 человек. Татьяна Жданок уверена, что в Латвии получится собрать необходимое число подписей (75 000).

Напомним, недавно на портале Manabalss.lv были созданы две инициативы за защиту билингвального среднего образования. Подписи под одной из петиций за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования будут переданы в Сейм во вторник, 21 ноября, после государственных праздников.

Фото: flickr.com