Евродепутат: латвийцы могут подписать петицию за защиту нацменьшинств в ЕС (17)

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Политика | 19 ноября 2017 года, 12:17

Депутат Европарламента Татьяна Жданок в скором времени планирует предложить жителям Латвии подписаться под инициативой европейских граждан за защиту нацменьшинств, проживающих на территории Европейского союза (ЕС).

Как указано на сайте петиции “Minority SafePack – миллион подписей за разнообразие в Европе”, авторы этой инициативы приглашают ЕС улучшить защиту тех персон, которые принадлежат к национальным и лингвистическим меньшинствам. Также предлагается усиливать культурное и языковое разнообразие в Евросоюзе.

Авторы инициативы считают, что в общей сложности правовые акты должны предполагать политические мероприятия в таких сферах как региональные и языки нацменьшинств, образование и культура нацменьшинств, региональная политика, соучастие, равенство, содержание аудиовизуальных и других средств сообщения и региональная (государственная) поддержка.

Инициатива была зарегистрирована 3 апреля 2017 года и срок окончания сбора подписей назначен на 3 апреля 2018 года. Сейчас петицию подписали 50 000 человек, но чтобы она была успешной, нужно собрать как минимум один миллион сообщений о поддержке и, семи странам надо достичь минимальное количество подписавшихся.

По данным, доступным на портале инициативы известно, что в Латвии под ней подписались меньше 20 человек. Самая большая активность наблюдается в Румынии, где предложение поддержали 37 000 человек. Татьяна Жданок уверена, что в Латвии получится собрать необходимое число подписей (75 000).

Напомним, недавно на портале Manabalss.lv были созданы две инициативы за защиту билингвального среднего образования. Подписи под одной из петиций за отмену школьной реформы и сохранение билингвального образования будут переданы в Сейм во вторник, 21 ноября, после государственных праздников.

Фото: flickr.com

Комментарии 17
Alex 11 часов назад
Думаю не только Жданок давно заметила местную титульную глупость - "русскоговорящее меньшинство" .Гейропа жеманно "пока не замечает " полмиллиона русских Латвии.№Не замечает 26 лет уже".А масштабы немного другие,нежели в Украине венгров,поляков,русинов и др.Так почему этим не воспользоваться ?Референдумы накрылись,"мойголос" закрывают тихо конституционным судом.Остаётся ЕС ,ибо титульное меньшинство Латвии будет до последнего извращаться с "законами-преамбулами" в своих потугах закрыть тему русского языка ,и на местячково-региональном уровне ничего не выйдет,пока Брюссель не спросит ...
Этот косяк - "нацменьшинства" второй за "негражданами" ,и ситьюэйшн смешная для "европейской страны"...
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Olga Radomyslenska 11 часов назад
А где подписываться под петицией для евросоюза?
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Antonio Bandera 11 часов назад
За восемь месяцев инициатива собрала 50 000 подписей. За оставшиеся четыре месяца нужно собрать ещё как минимум 950 000 подписей. Мне одному смешно?
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