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Президент Латвии Раймонд Вейонис в своей праздничной речи 18 ноября отступился от традиционного и надежного пути – политик не стал говорить об истории и больше внимания уделил будущему. Такое мнение высказал политолог Филипп Раевский, пишет портал nra.lv .

“Уже привычно в таких обращениях слушать про стрелков, про 1918 год, а что дальше? До сих пор про будущее практически не говорили, поэтому вчерашняя праздничная речь Вейонис – это положительный знак”, - заявил политолог.

Политилог также отметил, что торжественное обращение президента было новым в своей форме и видении.

“То, что президент говорит о будущем, слышат дипломаты и другие заинтересованные люди”, - сказал он.

Раевский также указал, что положительным знаком была выраженная Вейонисом поддержка реформы образования.

“Это одна из тяжелейших отраслей, в которой происходят реформы и, у реформ нет однозначной поддержки всех задействованных сторон. Поэтому этот шаг можно оценить как смелый” – выразился политолог.

Напомним, вчера, 18 ноября, президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с торжественной речью у памятника Свободы.