Политолог: вчерашняя речь президента - это хороший знак (12)
Президент Латвии Раймонд Вейонис в своей праздничной речи 18 ноября отступился от традиционного и надежного пути – политик не стал говорить об истории и больше внимания уделил будущему. Такое мнение высказал политолог Филипп Раевский, пишет портал nra.lv .
“Уже привычно в таких обращениях слушать про стрелков, про 1918 год, а что дальше? До сих пор про будущее практически не говорили, поэтому вчерашняя праздничная речь Вейонис – это положительный знак”, - заявил политолог.
Политилог также отметил, что торжественное обращение президента было новым в своей форме и видении.
“То, что президент говорит о будущем, слышат дипломаты и другие заинтересованные люди”, - сказал он.
Раевский также указал, что положительным знаком была выраженная Вейонисом поддержка реформы образования.
“Это одна из тяжелейших отраслей, в которой происходят реформы и, у реформ нет однозначной поддержки всех задействованных сторон. Поэтому этот шаг можно оценить как смелый” – выразился политолог.
Напомним, вчера, 18 ноября, президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с торжественной речью у памятника Свободы.
У настоящей власти за океаном другие приоритеты.И,думаю,будущее давно предопределено.
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —
«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова».—
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова...
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою не велички,
А песни, что́ твой соловей!» —
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички.
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—
Всё ваша музыка плоха!..»
За что́ же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.