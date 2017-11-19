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В бюджете следующего года неточно обозначено использование средств на отрасль здравоохранения, об этом агенству ЛЕТА сообщил председатель фракции “Согласия” в Сейме Янис Урбанович, пишет газета Diena.

“Будучи оппозиционером, могу сказать, что там все же есть вещи, которые меня радуют”, - признался политик, комментируя бюджетный проект на следующий год.

Урбанович упомянул прирост финансирования медицины и образования и добавил, что скептику вызывает незнание того, как с этими деньгами распорядятся. Средства спрятаны в разных программах и графах.

“Это барьер, который абсолютно не дает оппозиции голосовать за бюджет, потому что у нее нет права верить политикам коалиции, поскольку они много врали до этого. Доверять им нельзя, они это доказали”, - заявил он.

Напомним, комиссия Сейма по бюджету и финансам 15 ноября одобрила проект госбюджета 2018 года для рассмотрения в окончательном чтении, в основном придерживаясь в вопросах финансирования решений правительства.

Фото: flickr.com